FERMO – Continuano senza sosta i controlli a Lido Tre Archi, predisposti dalla Polizia di Stato. Segue la nota della Questura di Fermo:

«Continuano senza sosta i controlli straordinari del territorio a Lido Tre Archi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel quartiere fermano sono stati predisposti controlli capillari tutti i giorni nelle fasce orarie pomeridiane, serali e notturne.

I controlli sono stati effettuati dalla Questura di Fermo, dal Comando Provinciale dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza ed ai quali si aggiunge anche il concorso del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

L’articolato dispositivo messo in campo che ha visto la predisposizione di diversi posti di controllo ha consentito nelle ultime due settimane di effettuare 86 posti di controllo, identificate 1500 persone, controllare 7 esercizi pubblici e 1187 autoveicoli di cui 5 sequestrati, elevate 85 contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrare 1 coltello e circa 10 grammi di sostanza stupefacente per cui 2 soggetti venivano denunciati e un altro sanzionato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90».