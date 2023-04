SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 29 aprile al 14 maggio il Circolo Sportivo Montanari di Porto d’Ascoli organizzerà la 51esima edizione del “Trofeo Balice – II Memorial Andrea Morelli”, che vedrà un montepremi di 500 euro.

Il torneo si svolge con tabelloni ad eliminazione diretta con conclusione delle sezioni intermedie e gli incontri si disputeranno con palle Dunlop su campi in terra battuta. È previsto anche l’uso dell’illuminazione artificiale. Le iscrizioni potranno pervenire entro le ore 12 di giovedì 27 aprile, esclusivamente tramite il Portale Unico Competizioni – Puc della Federtennis, disponibile a questo link: bit.ly/csmontanari.

La quota di iscrizione è di 25 euro per i giocatori Over 16 e di 16 euro per gli Under 16. Giudice Arbitro del torneo sarà Massimiliano Paoletti. Il circolo non garantisce di poter soddisfare le richieste personalizzate di orario di gioco, tuttavia, accoglierà le suddette richieste, al fine di provare a soddisfarle.