SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Abbiamo ricevuto dal Comune una ‘protesta’ riguardante una possibile proposta da parte del sindaco, di spostare l’istituto da Ragnola a Porto d’Ascoli. Nel comunicato in cui spiega di non aver nemmeno pensato ad una simile soluzione, però, non fa capire a chi è indirizzata la sua ‘rabbia’ per quella che lui ritiene una chiara invenzione giornalistica. Siccome i giornali non sono tutti uguali, avrebbe fatto meglio a scrivere “Abbiamo letto sul giornale xyz che io avrei detto così, così. Non è assolutamente vero“.

Fare di tutta l’erba un fascio è sempre sbagliato, sia perché il cittadino potrebbe non capire e dover andare alla ricerca del ‘colpevole’, sia perché così si mette in discussione la credibilità di tutti gli organi di stampa.

Questo il comunicato:

Delocalizzazione dell’Istituto Tecnico-Commerciale “Capriotti”, il Sindaco Antonio Spazzafumo smentisce la proposta: «Smentisco categoricamente» – spiega il Sindaco agli organi di stampa – «non solo di aver mai proposto la delocalizzazione dell’Istituto “Capriotti” ma di aver partecipato all’incontro con i rappresentanti della Provincia di Ascoli Piceno convocato il 17 marzo scorso per esaminare il progetto di adeguamento sismico della scuola.

Essendo impegnato in un altro incontro, sono infatti entrato nella Sala Giunta a riunione quasi conclusa per salutare i presenti e ringraziarli della disponibilità al confronto. Ovviamente sfido chiunque a provare il contrario. Il Sindaco Antonio Spazzafumo»