SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Campionati di Italiano, Francesco Michieletto del Liceo Rosetti vola in finale nazionale per la categoria junior. Segue la nota dell’Istituto sambenedettese:

«Non si è fatto trovare impreparato alla sfida sulla complessa lingua italiana lo studente Francesco Michieletto, della classe II M del Liceo scientifico “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto: sarà lui a rappresentare la regione Marche nella finale nazionale dei Campionati di Italiano nella categoria junior, il 20 aprile; un traguardo considerevole, giunto al termine di un percorso selettivo articolato in due prove.

La prima gara, denominata “d’istituto” ma predisposta a livello nazionale, si è svolta su piattaforma digitale il 27 e 28 febbraio 2023 e ha previsto la selezione di tre studenti per la categoria junior e altrettanti per la categoria senior all’interno della scuola. La successiva semifinale del 23 marzo 2023 (sempre in modalità on line) ha individuato un’esigua rosa di finalisti (41), tra i quali è rientrato, con un ottimo punteggio, il liceale sambenedettese, primo della regione Marche.

I Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano rientrano nel Programma annuale Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e si propongono di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana (elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze) nonché di sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana.

I Campionati non sono nuovi agli studenti del Rosetti; l’istituto sambenedettese, anche in passato, ha visto suoi studenti tra i finalisti nazionali sia per la categoria junior sia per la senior. E tanto per offrire ai ragazzi interessati l’opportunità di una più puntuale preparazione quanto per rispondere alle richieste presenti nel Regolamento dei Campionati, l’istituto ha predisposto alcune attività propedeutiche alle gare: la referente della competizione, professoressa Alessia Palestini, dopo aver accolto le iscrizioni di sedici alunni del liceo, ha organizzato tre incontri di preparazione alle prove, durante i quali sono stati anche trattati gli aspetti più ostici e “ambigui” della grammatica italiana, sia dal punto di vista morfologico che lessicale. Non sono mancate, inoltre, brevi esercitazioni sulla comprensione dei testi, nell’ottica di un approccio globale allo studio della lingua.

Un importante risultato, dunque, quello di Francesco Michieletto, al quale i docenti del Liceo Rosetti e la Dirigente, Stefania Marini, rivolgono le congratulazioni per aver saputo cogliere e recuperare la bellezza della lingua italiana, troppo spesso impoverita e ridotta».