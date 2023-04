GROTTAMMARE – Domenica 16 aprile, nella Sala Consiliare di Palazzo Ravenna, si è tenuta la presentazione pubblica dei candidati delle liste a favore di Marco Sprecacè, sostenuto da tutto il Centrodestra.

Un’assemblea che “ha portato tantissimi cittadini a riempire anche i corridoi del Comune”, comunicano gli organizzatori in una nota stampa.

Presente tutta la compagine amministrativa e i leader di partito del centrodestra: il senatore Guido Castelli, l’onorevole Giorgia Latini, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Assenti, il coordinatore provinciale della Lega Roberto Maravalli, il commissario provinciale di Forza Italia Valerio Pignotti, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, l’ex sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti e tanti altri esponenti locali, regionali e di governo.

Sulle note di violino magistralmente eseguite dal M. Matteo Maria Mariani, alle ore 18 si è aperto l’incontro. Sprecacè ha dichiarato: “Finalmente vediamo una Sala Consiliare gremita, segno che i cittadini sono pronti a portare il cambiamento a Grottammare”.

I coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia Andrea Assenti, della Lega Roberto Maravalli e di Forza Italia Valerio Pignotti hanno sottolineato unitamente: “La coalizione di centrodestra è qui”.

A presentare la lista civica “Grottammare c’è”, invece, è stata la giovane Laura Rosati, 22 anni, che ha detto: “Le donne e gli uomini di Grottammare vogliono un rinnovamento fatto non di grandi opere impossibili, ma di progetti realizzabili che rispondano alle esigenze dei cittadini. Dopo 30 anni, Grottammare è pronta a vivere una nuova alba che illuminerà tutta la città.”

Riprendendo la parola, il candidato Sindaco ha affermato: “Il nostro impegno sarà quello di intercettare fondi a tutti livelli. Eviteremo di fare debiti che ricadranno nelle tasche dei cittadini per fare colate di cemento come il nuovo lungomare. La presenza qui stasera di vari rappresentanti delle istituzioni è molto significativa, perché vuol dire che, con la nostra squadra, Grottammare tornerà a vivere la rete a tutti livelli; non possiamo, infatti, continuare ad isolarci.

Dobbiamo poi tornare ad avere cura delle periferie, a far funzionare i servizi per i cittadini, ad avere una città pulita e sicura, in cui la manutenzione ordinaria funzioni regolarmente.

Ma più di tutto dobbiamo ripartire dal lavoro. Noi non possiamo essere assistenzialisti, bensì dobbiamo supportare le persone, accompagnarle, dare loro autonomia attraverso lo studio e il lavoro, senza lasciare nessuno indietro.

Abbiamo tante proposte concrete e innovative che potrete trovare nel nostro programma pubblicato sul sito www.marcosprecacesindaco.it.

Il nostro slogan – Il coraggio delle Idee – racconta la nostra voglia di rinnovamento attraverso progetti realizzabili, a misura di tutti, soprattutto dei più fragili, degli anziani e dei bambini, ristabilendo quel dialogo tra le generazioni necessario per crescere una comunità unita, solidale e prospera.

La voglia di rinnovamento abita ormai in ogni angolo della città e questa sala, dove è riunita la comunità di Grottammare, ne è la testimonianza”.

A seguire ha preso la parola il senatore Castelli il quale ha dichiarato: “Per vincere c’è bisogno di un progetto credibile, di una persona per bene e di una testimonianza di fiducia. E si vince anche con l’entusiasmo: la vostra numerosa presenza qui mi dice che, con Marco Sprecacè, la città di Grottammare potrà vivere un decennio migliore”.

È stata poi la volta dell’assessore regionale Antonini il quale ha detto: “Anche se ha ricevuto parecchi attacchi nelle ultime settimane, il candidato Sindaco Sprecacè non ha, a sua volta, attaccato nessuno. Questo stile che Marco ha adottato, umile, corretto e propositivo, sicuramente lo ripagherà. Marco Sprecacè, anche per questo motivo, è il Sindaco ideale per Grottammare, l’unico che possiede una visione della città, l’unico in grado di dare una prospettiva credibile a Grottammare”.

Anche il sindaco di Ascoli Piceno Fioravanti, eccezionalmente intervenuto alla presentazione, ha affermato: “Marco è un giovane in gamba, strutturato, capace. Sono certo che potrà essere un ottimo Sindaco per Grottammare. Marco porta avanti quella fiammella che può restituire luce alla città. Durante l’incontro avuto con lui, abbiamo condiviso delle idee: in particolare abbiamo anche ipotizzato un progetto per la riqualificazione di un edificio presente sul territorio di Grottammare, ma di proprietà del Comune di Ascoli Piceno”.

Marco Sprecacè ha infine concluso il suo intervento con queste parole: “Vi voglio salutare con un pensiero di Socrate: ‘Il segreto del cambiamento è concentrare tutta la tua energia non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo.’ Noi siamo pronti a farlo. Siamo pronti a governare. Vinceremo al primo turno. Le sfide ci piacciono e siamo sicuri di poter vincere anche questa”.