SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo progetto culturale per bambini a San Benedetto. Parliamo del MiloClub, un club interamente dedicato ai più piccoli e alla loro creatività.

Di seguito un’intervista all’ideatrice nonché titolare Gisella Lettera.

Buongiorno Gisella e bentrovata, grazie per aver accettato l’incontro nonostante la tua proverbiale riservatezza

Buongiorno e grazie a te per avermi chiamata…è davvero un piacere far conoscere il lancio di questo progetto.

Dunque, la tua ultima fatica si chiama MiloClub-ristoclub culturale per bambini. Che cos’è?

Il club culturale è un concetto assai diffuso in Nord Europa e assai meno qui da noi…è un luogo pensato per i bambini e destinato all’accrescimento culturale dei più piccoli attraverso percorsi tematici interconnessi che cambiano ogni mese e dai quali si sviluppano diverse attività di arte, sensazione della musica, il disegno, pittura, digitopittura, docufilm e giochi, avendo come fulcro la cucina e il cibo.

Si parte sempre dalla lettura di un libro per poi svolgere attività di manipolazione e creazione lasciando sempre libera interpretazione e fantasia ai nostri piccoli amici lasciandoli esprimere le loro inclinazioni.

Con la nostra cucina interna siamo in grado di creare situazioni conviviali molto piacevoli.

Sembra davvero interessante. Come è nata l’idea e come si è sviluppata?

Il progetto nasce già nel 2019,interrotto per motivi personali. Viene ideato e redatto per intero durante la pandemia grazie al sostegno anche di validi consulenti.

Per realizzare un progetto innovativo e diverso non basta l’idea da sola. E’ necessario affrontare molteplici e tortuosi aspetti legali ed amministrativi oltre che organizzativi e si mette in moto un meccanismo complesso che coinvolge tante persone … poi gli intoppi non mancano mai! Ma L’importante è non mollare…

E tu non molli… Spiegaci Come funziona il Miloclub

Siamo al club tutti i giorni dal lunedi al venerdì. Poi Il sabato svolgiamo atelier e laboratori con collaborazioni esterne. Serviamo sempre una merenda preparata da noi. Presto attiveremo anche la sezione serale di cene-laboratori per il venerdi e sabato sera… Pensato per i genitori che magari hanno il piacere di trascorrere una serata diversa senza i loro piccoli.

Inoltre abbiamo una sezione dedicata alle “cene con l’esperto” che coinvolge i genitori con incontri -a cena appunto- con psicologi, pediatri e figure professionali di settore per discutere sulla genitorialità a 360gradi.

Pubblichiamo tutto sulle nostre pagine social per tenere aggiornati quanti lo desiderino.

Stando infatti alle vostre pubblicazioni per essere un concept nuovo, è stato accolto con entusiasmo. Che ne pensi al riguardo?

Innanzitutto direi per fortuna… mah, senza colpe né condanne, dico che quando si presenta l’occasione per riflettere e soffermarci sull’importanza di saper scegliere come donare qualità al tempo che i bambini trascorrono anche giocando per imparare ed acquisire strumenti di crescita e conoscenza costanti e non estemporanei, è chiaro che la lampadina s’accende… non ci siamo molto abituati: l’idea del “basta che faccia qualcosa” non funziona più…bisogna scegliere cosa e con chi. Un bambino stimolato sarà un adulto intraprendente.

Come vengono preparate le attività che svolgete?

A questo ci pensa la psicologa Laura Mandozzi. Grazie al suo impegno e la sua preparazione, il MiloClub ha una marcia in più e fa la differenza. Lei pensa minuziosamente alla preparazione partendo dal libro da leggere. E’ bravissima a scovare e pensare come legare le varie attività e sa sempre scegliere la lettura più azzeccata per l’argomento. Dando così l’opportunità ai bambini di avvicinarsi ed appassionarsi alla lettura!

Riesce a catturare l’attenzione dei piccoli e a farsi seguire come una fata incantatrice! I bambini sono contentissimi !

Poi con Milena Bernardini ci dedichiamo all’arte e la pittura in senso stretto con i laboratori del sabato e Francesca Mattioli, psicologa ed insegnante di massaggio infantile, ci affianca per i piccoli 0-12m.

Io curo la parte aziendale ed organizzativa.

Che poco non è… hai altre collaborazioni?

Sì, per nostra contentezza veniamo contattati quotidianamente da tante realtà diverse che si propongono per collaborazioni. Valuto le più interessanti per noi.. quelle che più collimano con l’idea del ristoclub.

E dunque cosa bolle in pentola per l’estate?

Continueremo le nostre attività come sempre e ,dalla chiusura della scuola , saremo operativi anche dal mattino con opzione pranzo al MiloClub. Ricordiamo la nostra cucina interna. Seguite le pagine social e contattateci su whatasapp!

Un diploma classico, un percorso di studi umanistici, due master ed inoltre l’esperienza maturata nella ristorazione sembrano gli ingredienti della ricetta MiloClub…è così?

Sicuramente il mio percorso di vita e di formazione ha influenzato ed orientato l’idea per questo ultimo progetto.

Pare di capire che ci sono altri progetti aziendali in vista?

Sì, ma non è la sede giusta per parlarne.

Ok, faremo un’altra puntata….ti senti di ringraziare qualcuno?

Sicuramente, senza la mia cerchia molto ristretta di persone che hanno assecondato la mia follia e stimolato la mia innata testardaggine sarebbe stato difficile non cedere agli inciampi incontrati. Grazie a Laura per essersi fidata ed essersi lanciata, ma grazie soprattutto a quanti hanno declinato l’invito a far parte del Miloclub onorando cosi le leggi darwiniane della selezione naturale. Grazie ai tantissimi messaggi di complimenti per il progetto. E grazie a me che con una strada già spianata ho deviato per un percorso impervio…chi lo avrebbe mai detto?!

Bene, un’ultima domanda: perchè si chiama Milo-Club?

Questo non lo saprai mai!