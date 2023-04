GUERRIERI 6.5 Non giocava dalla trasferta di Cynthialbalonga a causa dell’infortunio. Torna titolare ma non entra benissimo in gara. Infatti al 12’ subisce il gol del vantaggio del Matese su tiro di Ricamato dove poteva fare sicuramente meglio. Nel secondo tempo, invece, compie due parate fondamentali al 69’ quando chiude lo specchio della porta a Napoletano, lanciato verso la porta, e sulla respinta para in tuffo il tiro dal limite di Ricamato.

VISCARDI 6 Contiene come può un giocatore esperto e pericoloso come Esposito. Oltre a qualche sbavatura non compie errori gravi.

CONSON 6+ Nel primo tempo trova qualche difficoltà ma tiene testa a Napoletano, sicuramente uno dei giocatori più pericolosi. Nel secondo tempo, complice anche la confusione del Matese, organizza bene il reparto arretrato.

AGOSTINONE 6+ Stesso discorso fatto per Conson, forse è più preciso rispetto al 3 rossoblu. Al 48’ ha un occasione per pareggiare la gara quando colpisce la sfera di testa in area dopo un cross da calcio d’angolo ma la sua conclusione è centrale.

LUZZETTI 6.5 Buona prestazione del terzino sinistro: si propone sull’out mancino e arriva tante volte al cross creando superiorità numerica. L’unica occasione dei rossoblu nel primo tempo è la sua, quando al 23’ prova una conclusione con il sinistro ad incrociare ma viene parata da Palombo. Viene ammonito al 73’. Esce all’83’ per Amato.

ANGIULLI 6.5 Primo tempo insufficiente. Nella seconda frazione di gara gioca meglio e trova un eurogol calciando un missile dal limite portando il risultato sull’1-1.

FAVO 6 Sbaglia tanto nella prima frazione di gara ma nella seconda è imponente: recupera tanti pallone vince i contrasti grazie alla sua forza fisica.

PROIA 5.5 Prestazione non molto convincente: è poco preciso negli appoggi e sbaglia alcuni passaggi chiave. Esce all’83’ per Karkalis.

FELIZ 6.5 Provato da falso nueve trova difficoltà a giocare tra le linee ma il suo rendimento migliora nel secondo tempo: il Matese, dopo aver accusato il colpo del gol del pareggio, stacca la spina. Il portoghese, oltre ad offrire dei buon palloni per i suoi compagni, al 62’ trova la prima gioia in rossoblu con una prodezza di testa dove Palombo non può nulla. Gol vittoria fondamentale.

MARRAS 6 Poche incursioni da parte sua nei primi 45 minuti. Nel secondo è più accesso e cerca di tenere la sfera lontana dalla propria porta.

VITA 6.5 Prestazione molto simile a quella di Marras ma è suo l’assist che permette a Feliz di siglare il vantaggio della Samb.

Subentrati dalla panchina

AMATO SV Entra nel finale per Luzzetti.

KARKALIS SV Sostituisce negli ultimi minuti Proia.

Allenatore

MANONI 6.5 Il mister propone la miglior formazione, nonostante gli assenti per infortunio e fa solo due cambi nel finale di gara. Primo tempo di pessimo gusto dove il Matese ha sicuramente imposto il proprio gioco. D’altro canto i rossoblu sembrano non essere scesi in campo con la giusta attitudine e riescono a calciare una volta sola in porta con Luzzetti. Nel secondo tempo la musica cambia: la Samb la ribalta grazie ad un bolide di Angiulli e all’azione più pericolosa capitalizzata da Feliz. Probabilmente si potevano sfruttare meglio alcune situazioni offensive ma l’importante era portare a casa i tre punti, cosa che non era facile: i verde-oro non perdevano in casa dal 22 gennaio contro il Pineto.