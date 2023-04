SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto d’Ascoli, preso alla sprovvista ad inizio partita, subisce un gol, ma trova la forza di reagire. Il Team Nuova Florida disputa una partita onorevole. Arriva il sospirato pareggio a tempo ormai scaduto, con un’accelerazione della partita negli ultimi 20 minuti dopo l’ingresso di D’Alessandro. Potrebbero essere stati 3 punti, con un’arbitraggio un po’ più equo.

Testa 5,5: Sventa di piede un tiro debole e centrale. Pesa il gol di Pacillo. Difficile dire in che misura sia stato colto di sorpresa, o praticamente lasciato solo dalla difesa.



Pasqualini 5,5: Un po’ sotto tono, non appare al massimo della forma



Sensi 6: Dopo il disorientamento iniziale, è’ forse l’unico a rimanere in copertura, con interventi puntuali disinnesca l’avversario.



Rovinelli 5: Non sempre in posizione, forse un po’ lento a rientrare, in qualche occasione concede troppo spazio all’avversario.

Zoboletti 7: “Difensore d’assalto” al suo terzo gol stagionale, salva il risultato e si conferma una giovane promessa.



Battista 6,5: Dirbbla, si insinua, filtra. Come al solito è uno dei più pericolosi, anche se non una delle sue migliori prestazioni.



Rossi 6,5: Prove tecniche da bomber. A più riprese cerca di infilare la rete anche da lontano, sfortunato a prendere una traversa. Non trova la rete, ma almeno ci prova.

Pietropaolo 5: Manca il suo solito estro e qualche spunto, non completamente in giornata



Napolano 6: Sempre dai suoi piedi partono gli spunti per l’attacco, è sicuramente il tessitore delle trame del Porto d’Ascoli.



Spagna 5: Spesso in ritardo sui palloni, inutile tenerlo in campo solo per le sue caratteristiche fisiche, se poi non vengono sfruttate… neanche dai compagni di squadra. A mio avviso andava considerata la sostituzione.

Buonavoglia 5,5: Un giocatore che nelle passate partite ci ha regalato parecchie emozioni, non appare molto incisivo questa volta.



Dalla Panchina

Finori 6: Sventa il raddoppio di piede, buoni riflessi.

Clerici sv



Petrini sv



D’Alessandro 7,5 : Entra subito in partita e prova anche la bordata in rete, è suo il tiro in porta sulla cui ribattuta segna Zoboletti, con lui in campo la partita ha assunto un’altro aspetto.