NOTE: Stadio Comunale P. Ferrante, Piedimonte Matese. Terreno di gioco in condizioni non ottimali, vento forte. Matese in bianco, Samb in rossoblù.

ANGOLI: 3-5

AMMONITI: 61′ Esposito (M), 72′ Szyszka (M), 74′ Luzzetti (S)

ESPULSI:

MARCATORI: 13′ Ricamato (M), 57′ Angiulli (S), 63′ Feliz (S)

FORMAZIONI

FC MATESE: Palombo, Rabini, Setola, Ricciardi, Szyszka, Riccio, Carnevale, Ricamato, Napoletano, Esposito, Salatino

A disposizione: Governali, Vicario, D’Andrea, De Marco, Setola, Antonellis, Sorrentino, Martey, Cimmino

Allenatore: Corrado Urbano

AS SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Conson, Favo, Vita, Agostinone, Feliz, Luzzetti, Marras, Angiulli, Viscardi, Proia

A disposizione: Marone, Murati, Sciarra, Amato, Scarponi, Tassi, Karkalis

Allenatore: Manolo Manoni

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita

5′ Punizione per i padroni di casa da grande distanza. Va Ricciardi, corner

6′ Mancino di Salatino che finisce tra le braccia di Guerrieri, la Samb può ripartire

8′ Napoletano in offside, era stato servito da Ricamato dopo un ottimo spunto

9′ Fallo in attacco di Proia, azione d’attacco rossoblù fermata

12′ MATESE IN VANTAGGIO CON RICAMATO. Il numero 8 si gira e colpisce con il destro beffando Guerrieri. 1-0

14′ Destro da fuori di Feliz Rabacal, pallone largo

18′ Corner per il Matese

20′ Colpo di testa da vicinissimo di Feliz Rabacal, pallone tra le braccia di Palombo

22′ Fallo di Ricciardi su Vita

23′ Buona conclusione di Luzzetti da posizione defilata, Palombo respinge

25′ Dopo un periodo di calo, Feliz sembra giovare molto della posizione più avanzata che occupa quest’oggi: Palombo è costretto a bloccare un’altra sua conclusione pericolosa

27′ Stop di petto e tiro immediato di Vita, pallone che si impenna e finisce sul fondo

28′ Pallone che attraversa l’area di rigore del Matese, ma incredibilmente nessuno dei giocatori offensivi rossoblù riesce a deviarla verso lo specchio: sarà rimessa

30′ Fallo di Feliz su Setola

31′ Agostinone chiude molto bene su Carnevale. Subito dopo Salatino viene atterrato da Vita

33′ Conson finisce a terra dopo uno scontro con Napoletano, non c’è nulla per il direttore di gara

35′ Esposito salta Viscardi con una pregevole “ruleta”, ma secondo l’arbitro commette fallo in attacco

37′ Buona chiusura di Rabini, il Matese può ripartire dalla propria area

38′ Carnevale tenta il cambio gioco per Esposito, ma è impreciso

38′ Viscardi tenta il cross ma colpisce Setola: rimessa laterale

40′ Agostinone chiude e manda la sfera in fallo laterale

41′ Buon dribbling di Carnevale, atterrato il giovane giocatore campano

42′ Proia prova a sorprendere Palombo col mancino, di poco alto sopra la traversa

45′ La Samb prova a farsi vedere sul finale del primo parziale: Proia ci riprova col mancino da fuori, pallone stavolta altissimo

45+1′ Proia subisce fallo, la Samb tenta l’ultimo spunto

45+3′ Corner per la Samb, deviazione di Conson che termina sul fondo senza creare problemi alla difesa campana

45+3′ Finisce il primo tempo. Padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Ricamato

SECONDO TEMPO

45′ Inizia la seconda frazione di gioco, subito Samb in avanti

47′ Luzzetti pescato in fuorigioco, nulla da fare per i rossoblù

47′ Favo viene colpito al petto da Salatino: il numero 8 si rialza quasi immediatamente

48′ Calcio d’angolo per i rossoblù, Marras mette in mezzo e Agostinone colpisce di testa: conclusione troppo centrale

50′ Punizione per il Matese, Napoletano prova il fulmine da lontanissimo ma viene bloccato

51′ Corner per il Matese, il cross di Ricciardi viene deviato da Conson

52′ Percussione di Esposito per Napoletano, l’attaccante non riesce a concludere

53′ Scintille tra Proia e Napoletano, i due sono stati divisi dall’arbitro

54′ Fallo in attacco di Proia

55′ Napoletano prova la conclusione ma è in fuorigioco: ottimo lavoro della linea difensiva rossoblù

56′ Conclusione di Marras deviata, altro corner per i rossoblù

57′ GRANDISSIMO GOL DI CAPITAN ANGIULLI: UN MISSILE DA FUORI CHE REGALA IL PAREGGIO ALLA SAMB. 1-1

59′ Luzzetti prova a servire Proia, ma il 27 rossoblù non riesce a concludere

63′ SAMB IN VANTAGGIO! FELIZ RABACAL DI TESTA! 1-2

64′ Napoletano finisce a terra, soccorso dai sanitari

66′ Angiulli riprova a pescare il jolly da lontanissimo, ma stavolta il pallone si impenna

67′ Mister Urbano sostituisce Carnevale con Sorrentino

69′ Grandissima occasione per il Matese: i lupi si presentano in superiorità numerica nell’area avversaria, tentando più volte la conclusione verso la porta. L’ultimo a provarci è Ricamato, ma Guerrieri dice di no

72′ Marras in mette in proprio e dribbla tre giocatori avversari: l’ultimo, Szyszka, lo stende e viene ammonito

74′ Corner per gli ospiti, ma Marras non è preciso

74′ Ammonito Luzzetti per un fallo commesso su Napoletano. Ottimo calcio di punizione guadagnato dai padroni di casa

76′ Esposito conclude con il destro, ma il suo tiro si spegne di poco a lato

77′ Fallo su Vita, su piazzato Angiulli dà il via a un’azione offensiva che non riesce però a concretizzarsi

78′ Partita sontuosa di Feliz Rabacal, che sembra davvero un altro giocatore rispetto alle ultime uscite: il suo dribbling provoca un grande spavento ai difensori campani

80′ Guerrieri prova a servire Vita su rinvio dal fondo, ma l’attaccante rossoblù non riesce a stoppare

81′ Esposito prova a saltare la linea difensiva della Samb e viene fermato in maniera ruvida ma regolare

83′ Marras prova il mancino a giro, ma Palombo si fa trovare pronto

84′ Esce Napoletano tra le file del Matese, al suo posto De Marco. Nella Samb esce Luzzetti ed entra Amato. Abbandona il campo anche Proia, spazio a Karkalis

88′ Il Matese prova a imbastire un’azione pericolosa: Sorrentino prova ad anticipare Agostinone senza successo, Guerrieri blocca il pallone

90′ Esce Salatino, al suo posto mister Urbano schiera D’Andrea

90+1′ 5 minuti di recupero assegnati dall’arbitro

90+3′ Samb che si fa ancora vedere in avanti, Vita tocca il pallone con un braccio. Punizione Matese

90+5′ TRIPLICE FISCHIO, LA SAMB VINCE IN RIMONTA. Al vantaggio di Ricamato rispondono Angiulli e Feliz Rabacal