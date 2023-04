SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Porto d’Ascoli-Nuova Florida.

NOTE

Cielo nuvoloso, campo reso pesante dalla pioggia caduta nelle prime ore della giornata odierna.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa (65′ Finori), Pasqualini, Sensi, Rossi (72′ D’Alessandro), Napolano, Battista, Zoboletti (05), Buonavoglia (01, 65′ Clerici), Rovinelli (02, 68′ Petrini), Spagna, Pietropaolo (03, 78′ Parolisi). All. Davide Ciampelli. A disp. Passalacqua, Verdesi, Evangelisti, Sowe.

TEAM NUOVA FLORIDA (4-4-2): Giordani, Pacillo (04), Basualdo, Tamburlani, Menghi (01), Vari (01, 60′ Moretti), Mocanu (03, 60’Costanzelli), Contini (03), Zitelli, De Martino, Sebastiani. All. Alessandro Boccolini. A disp. Bonanni, Torrini, Miola, Ferrari, Cappiello, Quinterno, Muzzi.

ANGOLI

6-3

AMMONITI Sensi (P) Menghi (N) D’Alessandro (P) Parolisi (P)

ESPULSI

MARCATORI Pacillo 5′, Zoboletti 90’+3′

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ Primo squillo Nuova Florida. Zitelli cerca la porta da 25 metri, fuori di molto.

5′ VANTAGGIO OSPITE: azione personale di Pacillo che entra come il burro nella difesa orange che non lo contrasta. Mancino imparabile per testa. 0-1.

9′ Prova una reazione il Pda. Ma il destro da 30 metri di Napolano è debole e centrale.

11′ Vicino al raddoppio il Nuova Florida. Cross di Zitelli, Menghi calcia al volo e mette di poco a lato.

15′ Punizione guadagnata da Battista, Napolano crossa in mezzo ma la difesa libera.

19′ Punizione dalla trequarti per il Pda, Napolano pesca Sensi che di testa mette tra le braccia di Giordani.ù

23′ Botta di Rossi dal limite, sopra la traversa.

28′ TESTA TIENE IN PIEDI IL PDA: ripartenza bruciante del Nuova Florida, Zitelli si presenta solo davanti a Testa che gli sbarra la strada con un grande intervento.

30′ TRAVERSA DI ROSSI: a millimetri dal pari il Pda, mancino di Rossi e traversa-linea. Ora è esplosa la partita.

34′ Ci riprova Rossi, stavolta la sfera sorvola il montante.

38′ Battista cade in area di rigore, per l’arbitro è punizione dal limite, restano molti dubbi.

41′ Cross di Battista per Rossi che di testa manda sull’esterno della rete.

43′ Altro episodio dubbio a svantaggio del Pda, Spagna visibilmente trattenuto in area finisce giù ma non viene ravvisato nulla.

45’+1′ Finisce un primo tempo in cui il Porto d’Ascoli avrebbe meritato il pari, vista l’ottima reazione avuta dopo il primo terribile quarto d’ora iniziale. Due episodi da moviola a svantaggio orange che hanno protestato in due occasioni.

SECONDO TEMPO

Infortunio muscolare per l’assistente 1 Massimiliano Miccoli di Bari, il gioco non riprende per consentire le medicazioni al guardalinee

45′ Si è ripreso l’assistente, inizia il secondo tempo

46′ Subito un calcio di punizione per Napolano, altissimo il suo tiro.

48′ Bella trama del Pda, che manda al tiro Battista, il suo destro a giro finisce alto.

50′ OCCASIONE CLAMOROSA PER NAPOLANO: cross di Battista rasoterra per il numero 10 che col piattone a botta sicura da 5 metri si fa parare il pallone dell’1-1.

51′ Sul fronte opposto destro di Mocanu da fuori a lato.

53′ Cross di Sebastiani per Pacillo che di testa da buona posizione mette tra le braccia di Testa.

58′ Destro di Rossi dai 30 metri, alto.

60′ Napolano serve Spagna in area di rigore, il suo mancino è bloccato da Giordani. Ora iniziano ad essere davvero tante le occasioni per gli orange che meriterebbero il pari.

65′ Le contromosse di Ciampelli: fuori il portiere Testa, dentro il ’02 Finori, così da liberare uno slot over in mezzo al campo e consentire l’ingresso di Clerici per Buonavoglia.

70′ Punizione per il Pda, zona bandierina. Napolano crossa ma nessuno attacca la palla.

72′ Mancino di Cappiello, Finori chiude in angolo.

80′ Tutto il Pda in avanti in questo forcing finale alla ricerca del pari, ma gli ospiti si chiudono con ordine.

81′ GRAN BOTTA DI D’ALESSANDRO: Giordani si esalta e mette in angolo. Gran parata.

85′ Fallo guadagnato da Parolisi. 30 metri circa dalla porta di Giordani. Napolano calcia sul muro.

87′ Percussione in area di Moretti, mancino ravvicinato ben parato da Finori.

90′ 5′ di recupero.

90’+3′ HA PAREGGIATO IL PORTO D’ASCOLI: corner di Napolano, D’Alessandro colpisce di testa da due passi, Giordani fa un altro miracolo ma sulla ribattuta Zoboletti spinge in porta il gol del pari.

90’5′ CONTROPIEDE DEL PDA CHE VUOLE VINCERLA: ma l’arbitro fischia la fine e fa imbufalire la panchina orange. Altra decisione molto discutibile di Ammannati di Firenze.