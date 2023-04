SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande partecipazione e interesse venerdì 14 aprile, al pub Medoc di San Benedetto del Tronto, per il decimo appuntamento di “In Art Winter”, la rassegna letteraria e musicale a cura dell’associazione culturale Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini. La serata, dal titolo “La macchina delle illusioni”, ha visto protagonista “The Genius” Paolo Restuccia, che ha presentato il suo ultimo libro “Il colore del tuo sangue” edito da Arkadia editore e i musicisti Giuseppe Bassi e Federica Michisanti, che si sono esibiti, entrambi al contrabbasso, nel concerto “Double Bass Stories”. Ha dialogato con gli ospiti la critica d’arte, drammaturga e scrittrice Alessandra Morelli; le letture sono state affidate alla voce di Loredana Germani, co-fondatrice e insegnante presso la scuola di scrittura creativa Genius, che ha splendidamente trasmesso al pubblico tutta l’intensità espressiva ed emozionale dei brani letti.

“La storia narrata nel libro è stata scritta apposta per essere letta velocemente, ma con il gradimento di un giallo – ha esordito Paolo Restuccia. Un libro, il suo, costruito anche attraverso una serie di immagini che lo percorrono dall’inizio alla fine e diventano un elemento fondamentale nella storia, anche perché legato alla protagonista del romanzo, una film maker, che ha, quindi, uno stretto rapporto con ciò che vede intorno a sé: “La realtà è dietro le immagini. Io amo molto le immagini proprio perché vengo dalla radio”.

Un romanzo realistico di ampio respiro, un thriller che, tuttavia, è difficile da incapsulare in una precisa e stretta definizione di genere: “Volevo scrivere un libro che raccontasse la realtà e la realtà non è un genere, ma tutti i generi – ha spiegato l’autore. ” Io descrivo la realtà per come la vedo, la sento, la tocco e, quindi, le mie situazioni e i miei personaggi non sono stereotipati. Le persone non hanno genere, sono semplicemente persone. Nella narrativa – ha continuato sempre Restuccia – non è importante il vero, ma il verosimile, sebbene lo scrittore debba rompere il verosimile codificato”.

Restuccia ha, inoltre, parlato della scrittura di un romanzo e, in particolare, di un romanzo giallo: “Uno scrittore non usa solo bene le parole, ma le sistema anche in una temporalità che ha inventato lui: lo scrittore deve dotare la sua storia di uno o più tempi. Il giallo è una struttura etica perché il lettore vuole credere che ci sia la possibilità di essere protetto e vendicato e la forza della scrittura è proprio quella di dimostrargli che esiste questa possibilità. Un giallo è una storia realistica perché i motivi per cui si uccide sono molto banali: si uccide per soldi, invidia o gelosia”. E, più in generale: “Credo che chiunque scriva una storia scriva una storia di formazione, cioè di un personaggio che diventa sé stesso, e una storia d’amore. Quando davvero amiamo qualcuno e facciamo una scelta d’amore corriamo un rischio e la nostra fragilità si raddoppia”

Originale e accattivante il concerto per due contrabbassi “Double Bass stories” in cui si sono esibiti Giuseppe Bassi e Federica Michisanti, due grandi artisti della scena musicale nazionale e internazionale. “Lo strumento che suoniamo è quello che fa le note più basse della musica, è l’unico strumento transgender con il corpo di donna e la voce di uomo – ha spiegato Giuseppe Bassi.

Un concerto in cui sia brani originali che canzoni celebri, che generalmente non siamo abituati a sentire suonate da quello che generalmente non è uno strumento solistico, hanno dato vita a storie che, pur conservando la stessa sostanza, si sono vestite di un altro abito, di un abito nuovo e originale.

Un dialogo tenero e sommesso dallo swing cadenzato e potente, che ha sussurrato senza gridare e ha parlato a bassa voce attraverso le abili mani di due artisti dalla straordinaria bravura e con la forza di uno strumento tanto imponente quanto delicato e leggero. Un esperimento insolito e coraggioso, ma sicuramente ben riuscito.

Il prossimo appuntamento della rassegna In Art sarà con “In Art in Teatro”, domenica 23 aprile, alle ore 20,45, al teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, dove andrà in scena “Sentinella, a che punto è la notte?” che vedrà ospiti il generale Paolo Capitini, che parlerà di “La pace orfana. I torti dei buoni e le ragioni dei cattivi” e Gunther Sanin Trio ( Gunther Sanin, primo violino dell’arena di Verona, Roberto Corlianò al pianoforte e il tenore Aldo Caputo ) che si esibirà nel concerto “Hibiscus. Dopo la notte”.