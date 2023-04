ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Pietropaolo G., Veccia, De Cesaris, Piunti, Pietropaolo A., Tedeschi (26′ st Iovannisci, 41′ st Guerrero), Galli (20′ st Picciola), Travaglia, Liberati.

A disposizione: Filipponi, Russi, Di Luca, Fabi Cannella, Fares, D’Angelo. Allenatore Salvatore Fusco

MONTE URANO: Isidori, De Carolis, Muzi, Di Gennaro (19′ st Santarelli), Finucci, Cerquozzi, Smerilli (48′ st Venanzi), Petruzzelli, Adami G. (19′ st Moretti), Islami (45′ st Viti), Frascerra.

A disposizione: Renzi, Adami M., Ferri, Detto, Ferracuti. Allenatore Nello Viti

MARTINSICURO – Finisce 0-0 la partita tra Atletico Centobuchi e Monte Urano, dopo una gara maschia e che ha visto scaldarsi gli animi nel finale di gara, vede spartirsi la posta tra le due squadre.

La prima occasione del match la ha l’Atletico Centobuchi al 16′ pt: Pietropaolo dal lato sinistro crossa sul secondo palo trovando Tedeschi che appoggia per Liberati. L’11 in area di rigore conclude verso la porta con Isidori fuori dai pali ma Finucci salva sulla linea. Al 18′ pt insistono i padroni di casa: Veccia batte il calcio di punizione sul secondo palo, Piunti si avventa sul pallone ma finisce al lato.

Al 21′ pt ancora biancazzurri in avanti: Delli Compagni dalla destra crossa in area e pesca Galli che da buona posizione colpisce di testa ma la sfera si conclude di poco sul fondo. Al 35′ pt la formazione di Fusco va vicinissima al vantaggio: ottimo scambio tra Galli e Veccia, quest’ultimo crossa verso Liberati ma Muzi lo anticipa di testa sfiorando l’autogol con il pallone che finisce al lato in angolo. Al 39′ pt Isidori compie una gran parata: Liberati entra in area dalla destra e con il destro mira all’incrocio dei pali ma l’estremo difensore ospite respinge in angolo.

Al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0 con i biancazzurri che creano tanto ma non trovano il guizzo vincente e il Monte Urano non calcia praticamente mai in porta.

Il secondo tempo inizia con un’altra occasione per l’Atletico Centobuchi: al 6′ st Travaglia si fa trovare pronto su una ribattuta difensiva e dal limite calcia con il destro ma il suo tiro sfiora la traversa e finisce fuori. Al 15′ st arriva la prima occasione per gli ospiti: Di Gennaro servito in posizione centrale al limite dell’area prova il sinistro violento che costringe Beni a respingere sopra il montante. Al 40′ st c’è episodio che può cambiare la gara: tensione tra le due squadre che formano un mischione e l’arbitro su segnalazione del suo assistente espelle Piunti con i padroni di casa che rimangono in 10 uomini.

Per il resto non ci sono altre occasioni da segnalare se non alcune conclusioni che non hanno creato particolari pericoli. Dopo 6 minuti di recupero la partita si conclude sullo 0-0 e l’Atletico Centobuchi guadagna un punto e salendo a 45 punti in classifica.