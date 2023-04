SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dramma in Viale de Gasperi, una donna di 78 anni cade dalla finestra di un palazzo e muore. Le cause della tragedia sono al vaglio della Polizia. Il fatto è avvenuto in mattinata: per soccorrere la signora, una psicologa, è stata allertata l’eliambulanza, poi fatta rientrare poiché non c’era già più nulla da fare.

La donna è caduta dal terzo piano, nel pozzo luce del proprio palazzo. Sul posto sono intervenuti i Sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.