SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In un “Sabatino D’Angelo” gremito una splendida Samb fa suo il big match con la Bocastrum United vincendo 6-3. Ottima prestazione di tutta la squadra, che con questi tre punti conquista matematicamente il secondo posto in campionato e può già iniziare a pensare ai playoff.

Eppure per la banda Michetti la sfida era partita in salita, perché sono stati proprio gli ospiti ad andare in vantaggio quando Camplone, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, esplode un destro da distanza considerevole indovinando l’angolo alla destra di Luciani.

La Samb però non si perde d’animo e, dopo aver colpito una clamorosa traversa con il rientrante Castelli, ribalta il parziale nel giro di un minuto grazie a Firmani: il talentuoso laterale rossoblu prima centra il pareggio trafiggendo Monti a tu per tu, poi porta in vantaggio i suoi con una staffilata dall’out di sinistra che non lascia scampo al portiere castoranese, grande protagonista del match di andata.

La Boca non ci sta e con Kacili raggiunge il nuovo pareggio, anch’esso da lunga distanza, che beffa Luciani e riequilibra la gara. Sul tramonto del primo tempo la Samb però viene fuori: dopo diversi minuti di sofferenza trascorsi a disinnescare le scorribande offensive avversarie, prima Castelli capitalizza un contropiede trafiggendo Monti con un preciso fendente ravvicinato, poi Mindoli si avventa sulla sfera vagante realizzando il tap-in del 4-2 dopo che Monti non aveva trattenuto il potente tiro libero di Firmani.

Seconda metà del match thriller per la Samb, perché gli ospiti realizzano subito il 4-3 con il rigore di Poli, arrivato dopo un ingenuo tocco di mano in area di Castelli. Per un quarto d’ora i numerosi presenti hanno assistito ad una vivissima e più aperta che mai, fino a quando al 16′ Piccinini è bravo a captare un’indecisione di Monti su un filtrante a palombella di Mindoli, stirando la gamba quasi come stesse sferrando un calcio di takewondo e toccando il pallone quel tanto che basta per fare in modo che si depositasse in rete per il preziosissimo 5-3.

La Boca accusa il colpo e la Samb ne approfitta: sulle ali dell’entusiasmo è De Carolis ad ampliare il vantaggio per i suoi, realizzando il 6-3 che mette la partita in ghiaccio.

Questo risultato significa dunque il secondo posto certo per la Samb, anche se l’aritmetica non premia ancora la Futsal D&G come vincitrice del campionato, ma è facile immaginare gli ascolani vittoriosi nell’ultimo turno a Ripaberarda: venerdì 21 aprile ci sarà l’ultimo atto in quel di Stella di Monsampolo contro la Futsal L.C. e poi saranno playoff, per il quale il presidente Alessio Collini ha già fatto realizzare una maglia speciale.