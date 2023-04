PORTO SAN GIORGIO – Teatro Comunale di Porto San Giorgio, martedì 18 aprile andranno in scena Francesco Piccolo e Pif con “Momenti di Trascurabile (In)felicità”. Segue la nota dell’Amat:

«“Momenti di trascurabile (in)felicità” di e con Francesco Piccolo, in scena martedì 18 aprile al Teatro Comunale di Porto San Giorgio, penultimo appuntamento del cartellone realizzato da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e la collaborazione di Proscenio Teatro, è l’occasione per far parlare libri di grande successo attraverso la viva voce del loro autore.

Francesco Piccolo – scrittore, autore e sceneggiatore al cinema di “Il Caimano”, “Habemus Papam”, “La prima cosa bella”, “Il capitale umano”, “Gli Sdraiati”, “Giorni e nuvole”, in TV de “L’amica geniale”, “Vieni via con me”, “Falcone e Borsellino” – è accompagnato a teatro da Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, ospite speciale già protagonista della versione cinematografica di “Momenti” diretta da Daniele Luchetti.

“Momenti di trascurabile (in)felicità” porta a teatro due successi editoriali di Piccolo: “Momenti di trascurabile felicità” (2010) e “Momenti di trascurabile infelicità” (2015). Lo spettacolo è un monologo con il quale si dà importanza e valore a quei momenti felici ed infelici dell’esistenza quotidiana sui quali non abbiamo il tempo o la pazienza di soffermarci. Piccolo lo ha fatto dando vita, così, ad un “catalogo” di eventi trascurabili ma piantati nella vita di ognuno, che fanno sempre dire a chi sta in platea: “è vero, è successo anche a me”.

Lo spettacolo, a Porto San Giorgio in unica data per le Marche, è prodotto da ITC 2000.

Il cartellone in abbonamento si chiude martedì 2 maggio con “Insania” della Compagnia della Marca, scritto, interpretato e diretto da Roberto Rossetti.

Biglietti (intero 20 euro, ridotto 15 euro) in vendita al Teatro Comunale (tel. 392/4450125) il giorno di rappresentazione dalle 18, nelle biglietterie del circuito AMAT e on-line sul sito vivaticket.com.

Informazioni: Teatro Comunale di Porto San Giorgio, tel. 3924450125 e AMAT tel. 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 21,15.».