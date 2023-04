SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande entusiasmo per le moto esposte in Viale Moretti, in apposite strutture personalizzate Ducati e assistite dalle Miss Grand Prix, tra cui Miss Grand Prix Moto Lucrezia Grella, la modella Estefani Yan Monplesi. Segue la nota:

«San Benedetto ha festeggiato la Pasqua con le Ducati campioni del mondo in carica, ovvero con la stupenda Moto GP guidata da “Pecco” Bagnaia e la Superbike campione del mondo in carica, guidata da Alvaro Bautista.

Sono state esposte al pubblico in Viale Moretti, nel centro cittadino, e non potevano mancare, a fare da contorno, le vincitrici di Miss Grand Prix; il pubblico ha potuto scattare foto e selfie con le due Ducati campioni del mondo 2022 e vedere video inediti delle gare di Moto GP e SBK.

L’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, capitanata dal Sindaco Antonio Spazzafumo e dall’Assessore allo Sport e al Turismo Cinzia Campanelli, sono stati molto entusiasti del grande afflusso di pubblico incuriosito da questa “chicca” così importante e difficilissima da aggiudicarsi, il tutto organizzato dal Manager Emiliano Claudio Marastoni. Menzione particolare per la gradita ospitalità del Caffè Florian e Ristorante Ego, oltre che al Concessionario Ducati Marche “brothers moto” di Ancona».