SAN BENEDETTO DEL TRONTO -L’Amministrazione Comunale, in collaborazione di alcune associazioni del settore, mette in campo una serie di iniziative per gi esercizi commerciali, con il duplice obiettivo di promuovere l’attività e di renderla più inclusiva, accessibile e solidale.

I quattro progetti presentati sono:

Spreco come risorsa

A cura della Fondazione Banco alimentare Marche, specializzato nel recupero di cibo. Il progetto prevede ll’applicazione della legge 155/2003 ed ha per obiettivo l’incentivazione al recupero degli avanzi della ristorazione, degli alimentari ed anche dei farmaci inutilizzati. Gli esercenti potranno donare gli avanzi prodotti dall’attività attraverso la Fondazione, che si occuperà del ritiro e della distribuzione ai consumatori finali, ottenendo in cambio uno sconto sulla TARI e agevolazioni sui versamenti di IVA e IRES. QUI maggiori informazioni

Circuito praesentia

l’iniziativa prevede che ciascun negozio aderente possa stabilire ottiene un casback del 5% sui prodotti, che verrà restituita all’acquirente sotto forma di credito riutilizzabile in qualunque attività aderente all’iniziativa. Una parte del credito viene invece versato in un fondo sociale messo a disposizione del Comune e con cui sarà possibile finanziare altri progetti in ambito sociale. QUI il progetto completo

Ici on parle français

E’ un progetto che si colloca in un quadro internazionale ed è diretto alle attività commerciali. A cura del Alliance Française di S.Benedetto del Tronto, centro di esami per il conseguimento dei diplomi internazionali di lingua francese DELF-DALF rilasciati dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese. I negozianti potrannno conseguire un titolo riconosciuto al livello mondiale ed avere la sua attività inserita in una piattaforma digitale internazionale ed un logo del progetto da affiggere alla propria vetrina, in modo che i clienti francofoni possano individuare gli esercizi commerciali dove si parla la lingua francese.

Non sono perfetto ma sono accogliente

A cura del CERPA (Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità) , fa parte di un progetto più ampio nato a Reggio Emilia chiamato “città senza barriere”. il progetto si rivolge agli esercizi commerciali, con l’obiettivo di sensibilizzare gli esercenti e i professionisti verso l’importanza dell’accessibilità delle attività aperte al pubblico. L’iniziativa, già attuate in altre città italiane come Carpi, Reggio Emilia e Sassuolo, prevede la distribuzione alle attività che ne fanno richiesta di vetrofanie e kit per rendere più accessibile i propri spazi. I kit consistono in un campanello wireless da apporre all’ingresso dell’attività, che permette all’avventore di richiedere supporto per accedere al negozio, oppure una rampa di accesso, che può essere impiegata all’occorrenza per facilitare l’entrata di persone con mobilità ridotta. Inoltre sono messi a disposizione dei corsi di formazione per poter interagire meglio con le persone ipovedenti ed ipoacusiche.