GROTTAMMARE – Domenica 16 aprile, alle ore 18, presso il giardino del Municipio di Grottammare (Via Marconi n.50), si terrà la presentazione pubblica delle liste a sostegno del candidato sindaco Marco Sprecacè.

Tre sono le liste che sostengono Sprecacè: la lista di Fratelli d’Italia, la lista di Forza Italia – Lega e la lista civica “Grottammare C’è”, anche con esponenti in passato vicini all’attuale amministrazione che ora, però, non ne condividono più la prosecuzione.

“La squadra si è ritrovata intorno alla proposta di cambiamento portata avanti dal candidato sindaco del centrodestra e da tutto il gruppo che in questi anni ha lavorato per costruire l’unica alternativa credibile, Marco Sprecacè. Una partita quindi che si prospetta a due, con il centrosinistra frammentato, con delle figure che hanno portato la città ad un clima di insoddisfazione”, dichiarano in una nota.

Il candidato sindaco Marco Sprecacè descrive la sua proposta politica: “Abbiamo una visione di sviluppo importante della città, dove al centro ci sarà la cura dei servizi a favore di tutti i cittadini. Andremo a realizzare progetti e iniziative per la valorizzazione dell’intero territorio comunale, con particolare interesse per le attività commerciali e per i Grottammaresi, non tralasciando nulla e nessuno.

Andremo a ripensare quelle che per anni sono state chiamate grandi opere, spesso annunciate ma mai realizzate. Il nostro impegno sarà rivolto prima di tutto a migliorare le opere fruibili per i cittadini con proposte puntuali presenti nel nostro programma che tiene conto delle reali esigenze dei Grottammaresi.

Parliamo di proposte vere, concrete e semplici, che negli anni non sono mai realizzate. Noi, infatti, abbiamo una visione di sviluppo per la nostra città; abbiamo in mente ciò che è possibile realizzare con le persone, nei progetti e nelle sfide a cui la vita ci pone di fronte; abbiamo la volontà di risolvere i problemi che spesso il quotidiano ci riserva. La visione è la sintesi tra il bisogno e la possibilità. Noi vediamo tante possibilità per Grottammare, finora inespresse, che richiedono invece con forza di essere attuate. Noi abbiamo entusiasmo e voglia di rinnovamento che sono presenti ed espressi in ogni angolo dei nostri quartieri. Noi vediamo una nuova alba che si alza sulla città, come quella che è raffigurata sul logo della nostra lista civica, come ad evocare un nuovo luminoso inizio per Grottammare”.

“Il nostro impegno – prosegue il candidato sindaco Sprecacè – è partito dalle idee per migliorare la nostra città e quindi dal programma elettorale che mette al centro donne e uomini, giovani e bambini di Grottammare, facendo attenzione anche alla salvaguardia dell’ambiente e dei nostri amici a 4 zampe”.

In caso di pioggia, l’evento si terrà all’interno della Sala Consiliare del Comune di Grottammare.