ASCOLI PICENO – Per lo speciale Punto. E a capo, in onda domani venerdì 14 aprile alle 18.30 sulla nostra Web Tv, abbiamo concluso con il sindaco del capoluogo Marco Fioravanti la serie di interviste ai primi cittadini delle località della costa e della collina antistante, sul problema della Sanità Picena. Iniziammo con Antonio Spazzafumo di San Benedetto del Tronto mentre l’ultimo è stato Sante Infriccioli di Acquaviva Picena.

Abbiamo ritenuto doveroso ascoltare anche il parere del primo cittadino di Ascoli Piceno per avere le idee più chiare su cosa succederà nei prossimi tre anni in vista del nuovo Piano Sanitario Regionale 2023-2025.

I pareri sono stati discordi e a tratti anche opposti. Sta ai cittadini del Piceno fare le giuste valutazioni.

Totalmente d’accordo invece su come valorizzare il turismo dell’intero territorio, dalla montagna al mare. La promozione va fatta nella totale collaborazione per far sì che tutti i gusti dei potenziali turisti vengano soddisfatti. Una prerogativa che poche altre province italiane hanno ma che il Piceno non sfrutta come dovrebbe e potrebbe.