SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giunge alla 23ma edizione la Mezza Maratona dei Fiori, gara Nazionale sulla distanza di 21,097 Km certificata Fidal in programma per domenica 16 aprile. Il ritrovo per gli atleti sarà in Piazza Giorgini, zona di passeggio del centro cittadino: la gara, totalmente pianeggiante, si svolgerà sul lungomare. La competizione, organizzata dall’A.s.d. Atletica Avis, è stata presentata in Comune in mattinata.

Cinzia Campanelli, Assessore allo Sport, ha dichiarato: «Presentiamo la XXIII edizione della Maratonina dei Fiori, evento che per la prima volta aveva avuto luogo 25 anni fa: è qualcosa di solido in una società liquida, qualcosa di importante come si evince dalla durata. Dopo questo evento, apriamo la stagione primaverile ed estiva a San Benedetto: entriamo nel vivo con 2137 iscritti, numero che si aggiornerà con come minimo altre 7-800 persone. È un evento che apre al turismo, in un periodo di destagionalizzazione. Ringrazio l’atletica Avis e gli organizzatori, perché capisco che chi segue queste cose ha una grandissima passione e non si scoraggia. All’inizio, questa manifestazione era nata per sostenere la cooperativa Fabbrica dei Fiori, utile a introdurre i giovani con problemi nel mondo del lavoro. Ringrazio i qui presenti Domenico Piunti e Luigi Anelli».

Andrea Sanguigni, Assessore con delega al Sociale e alle Politiche Giovanili, ha aggiunto: «Conosco Domenico da tanti anni, e ne approfitto per dire che l’Amministrazione deve trovare sempre luoghi, stanze ed edifici per accogliere le Associazioni. Credo che sia importante anche l’inclusione dei ragazzi nelle organizzazioni».

Il Presidente dell’A.S.D. Atletica Avis Domenico Piunti: «Si correrà la gara competitiva nazionale, domenica 16 aprile, cui seguirà la 10 km non competitiva e la Family Run (da 4 a 8 Km, per creare un ambiente un po’ di festa). I ragazzi dai 5 ai 17 anni si confronteranno in una serie di circuiti dedicando espressamente a loro un pomeriggio, in un clima vivo e di festa. Abbiamo anche coinvolto le scuole, tra cui Scientifico e Itc, con il progetto di alternanza scuola-lavoro in un ambiente salutare dal punto di vista psicofisico.

Abbiamo riempito 9 strutture alberghiere e diversi ristoranti: è una gara nazionale, e abbiamo iscritti da tutto il Paese. È una tra le prime 20 manifestazioni nazionali per numero di classificati: è tutto riscontrabile sul sito. È una gara adatta a chi vuole migliorare il suo personal best, perché è completamente pianeggiante. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per tutto quello che sta facendo. Ringraziamo il Maggioni perché da diversi anni mette a disposizione le sue strutture. Oltre la 21 km, c’è la 10,5 km: sono attesi nomi abbastanza importanti, anche se non posso anticipare nulla. Grazie anche agli sponsor, che sono sempre meno, ma quelli che rimangono si impegnano sempre di più. Grazie in particolare alla RiccInfissi, che ha marchiato le borracce destinate ai ragazzi, grazie alla polizia Locale e alla Protezione Civile. Un ringraziamento particolare anche a tutto lo staff».

Per concludere, l’intervento del Vicepresidente dell’Associazione, Luigi Anelli: «La Mezza Maratona dei Fiori è una gara che mira a mantenere la leadership a livello nazionale agonistico. La categoria ragazzi sarà un momento di aggregazione totale per dare ai giovani la possibilità di avvicinarsi allo sport, fatto che unisce tutti. Dal prossimo mese ci riuniremo per far sì che l’evento del prossimo anno sia ancora meglio di quello di quest’anno. Questo è un evento della Città di San Benedetto e per la Città di San Benedetto».

Il lungomare sarà chiuso solo la domenica, dalle 6.30 alle 12.30.