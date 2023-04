MONTEPRANDONE – Il Comune di Monteprandone ha ottenuto 5 milioni di euro di fondi PNRR per la demolizione del plesso B e la ricostruzione di un nuovo edificio pubblico della scuola primaria di via Benedetto Croce.

Questi finanziamenti fanno parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione che ha quale obiettivo la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’edilizia scolastica. Tali fondi si aggiungono a quelli già ottenuti dal Comune per ristrutturare, riqualificare e mettere in sicurezza tutte le scuole cittadine.

“E’ un finanziamento che ci permetterà di realizzare una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva, una scuola che pensa al futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze – spiegano il sindaco Sergio Loggi, il vicesindaco all’istruzione Daniela Morelli e l’assessore all’edilizia scolastica Christian Ficcadenti – è un ottimo risultato che conferma il valore delle progettualità che la nostra Amministrazione comunale sta portando avanti in materia di edilizia scolastica attraverso le quali sta ottenendo numerosi finanziamenti, dall’Europa, dal Governo e dalla Regione che ad oggi ammontano a 8.560.000 euro”.

Complessivamente, per quanto riguarda l’edilizia scolastica, il Comune di Monteprandone, dal 2021 ad oggi ha ottenuto 3.560.000 euro a cui si aggiungono i 5.000.000 euro di quest’ultimo finanziamento.

Nello specifico ha avuto 217.000 euro di fondi Regionali e Comunali per la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) presso scuola Secondaria via Colle Gioioso e scuola Primaria via Benedetto Croce; 1.080.000 euro ampliamento mensa e cucina scuola dell’Infanzia via Colle Gioioso e 995.000 euro realizzazione nuova mensa scuola primaria via Benedetto Croce di fondi PNRR; circa 800.000 euro di fondi dei Ministero dell’Interno e dell’Economia per spese di progettazione su plessi scolastici di proprietà comunale scuola primaria via Benedetto Croce, scuola dell’Infanzia Colle Gioioso e nuova palestra per la scuola secondaria; fondi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per interventi di efficientamento energetico relamping con led a basso consumo, installazione impianti fotovoltaici e nuovi infissi per la scuola dell’Infanzia Colle Gioioso 208.620 euro e sostituzione e nuova installazione di infissi per la scuola Secondaria via Colle Gioioso 258.127,60 euro.