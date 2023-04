SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ricco programma a San Benedetto: venerdì 14 aprile si celebra la giornata del mare e della cultura marinara. Segue la nota:

«Venerdì prossimo si celebrerà finalmente la giornata nazionale dedicata al mare e alla cultura marinara, di centrale importanza per tramandare alle nuove generazioni la genesi della coscienza marittima che ferve negli animi dei cittadini sambenedettesi.

Grazie alla forte sinergia messa in campo da parte dell’Amministrazione comunale e dalla Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, per l’occasione è stato stilato un ricco programma di interventi in favore delle locali scolaresche, per dare massima efficacia alla diffusione del contatto con il mare e di tutte le attività che ad esso sono riconducibili, rafforzandone la coscienza nei confronti degli uomini e donne del futuro.

Si inizierà presso il museo del mare di via Cristoforo Colombo con un incontro con i “nonni del museo”, alla scoperta degli antichi mestieri legati al mare, per poi proseguire presso la sala della locale asta del prezioso pesce sambenedettese, ove gli alunni avranno modo di capire come è strutturata la filiera di prima commercializzazione della pregiata risorsa ittica; la giornata si concluderà con un breve intervento di un rappresentante della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto per armonizzare le nozioni acquisite sul mare in riferimento alle prospettive socio-economiche che lo riguardano, con l’esigenza di tutelarne sempre e comunque la sicurezza, compresa quella dei fruitori dello stesso.

“La civiltà marinara è da sempre parte integrante della storia di San Benedetto – ha sancito il sindaco Antonio Spazzafumo – abbiamo dunque collaborato con grande piacere con la Capitaneria di Porto mettendo a disposizione strutture e personale affinché questa giornata sia occasione, soprattutto per le nuove generazioni, per conoscere meglio le radici culturali di questa città”.

“La Guardia Costiera supporterà sempre le iniziative volte ad avvicinare i giovani al mare, perché maggiori consapevolezza e coscienza sono le basi di una fruizione prospera ma sicura e corretta” – queste le parole conclusive del C.F. (CP) Alessandra Di Maglio, Comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto».