SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pesca vongole durante il periodo di fermo pesca. Sanzionato pescatore professionale. Segue la nota:

«Prosegue l’azione di monitoraggio e controllo delle attività di pesca professionali svolte nel compartimento marittimo da parte della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto. In tale contesto, l’attenzione verso il rispetto delle norme da parte dei professionisti del settore si accresce soprattutto in quei segmenti della marineria soggetti a periodi di chiusura spazio-temporale dell’attività di pesca ai fini della tutela degli stock ittici.

Difatti, nella mattinata odierna, nell’ambito dell’attività preventiva volta alla verifica del rispetto del periodo di fermo pesca delle vongole nel compartimento marittimo sambenedettese (che si concluderà il prossimo 30 aprile), il personale militare ha accertato, al momento del rientro in porto, l’irregolare prelievo di un ingente quantitativo di vongole da parte di un peschereccio locale.

Salate le sanzioni amministrative contestate dagli ispettori: il pagamento di una somma di denaro pari a 2000 euro, nonché l’applicazione di punti sia alla licenza di pesca che al comandante del mezzo nautico, trattandosi di grave infrazione in materia di pesca marittima. Sottoposto a sequestro, inoltre, sia l’attrezzo da pesca fraudolentemente utilizzato per la raccolta, sia il prodotto ittico prelevato e pari a circa 110 kg. I molluschi sequestrati, ancora vivi, sono infine stati rigettati in mare con un mezzo della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto.

L’attività odierna, che si inserisce nel più ampio contesto dei controlli eseguiti dalla Guardia Costiera lungo la filiera della pesca, contribuisce pertanto a rendere maggiormente efficaci e concrete quelle misure nazionali ed europee volte a tutelare gli stock ittici maggiormente soggetti a sfruttamento».