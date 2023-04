Serie C Gold, finisce con una sconfitta la stagione della Samb Basket: i rossoblu vengono battuti 63-107 dal Porto Sant’Elpidio

Nonostante la sconfitta al PalaSpeca si è tenuta una grande festa anche per tutte le squadre del vivaio rossoblu. Nell'intervallo spazio anche alla solidarietà: l'Associazione "MichelePerTutti" ha distribuito delle uova di Pasqua ai giovanissimi presenti. L'intero ricavato dalle uova è stato devoluto in beneficenza dalla società sambenedettese ed è destinato proprio alla onlus per aiutare i bambini con disabilità

di Valerio Fagioli