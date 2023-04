GROTTAMMARE – “Il Piceno in camicia nera. L’avvento del fascismo e la marcia su Roma nell’Ascolano” è il titolo del libro che farà da sfondo al prossimo appuntamento della rassegna di storia contemporanea “I conti con la storia”, centrato sui fatti dell’ottobre 1922.

L’incontro è fissato a venerdì 14 aprile, sempre all’Ospitale (sala multimediale, piano terra, ore 18).

L’opera edita da Affinità elettive è l’ultimo lavoro dello storico Costantino Di Sante, il quale, con documenti in gran parte inediti, ha ricostruito la nascita dei Fasci di combattimento e come il fascismo riuscì a prendere il potere in diversi comuni delle province di Ascoli Piceno e di Fermo.

A pochi mesi dal centenario della marcia su Roma, un’occasione per conoscere le biografie dei primi squadristi e delle camicie nere che parteciparono alla mobilitazione del 28 ottobre 1922. Ne parleranno, insieme all’autore, lo storico Massimo Papini e l’editrice Valentina Conti.

Il prossimo appuntamento di questa seconda edizione de “I conti con la storia” si terrà il 23 aprile e verterà sulla Resistenza italiana, da nord a sud. La partecipazione agli incontri è gratuita.