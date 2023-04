PORTO SANT’ELPIDIO – La ventinovesima edizione di Easter Volley sarà sicuramente ricordata nella memoria di Volley Angels Lab, oltre che per il ritorno ai fasti pre-covid, (ben 108 squadre al via da ben 6 nazioni) come l’edizione con il migliore risultato di sempre nella categoria regina.

Il quarto posto della formazione Under 18, infatti, potrà anche avere il sapore amaro della medaglia di legno, ma rappresenta anche il migliore risultato di sempre di una formazione delle rossoblù in questa categoria del prestigioso torneo del Conero. La formazione allenata da Attilio Ruggieri e Mattia Gambini ha fatto un bellissimo percorso netto nelle prime due giornate battendo per 2-0 Centovolley, Lettonia, Trevi, Northern Lights e per 2-1 le campionesse della provincia di Ancona, Collemarino, per poi “rompere” sul più bello, inchinandosi alle super campionesse della Stella Rossa di Belgrado e nella finale per il terzo e quarto posto a una Lettonia cresciuta nettamente nel corso del torneo.

Un ottimo comportamento generale quindi e molto incoraggiante, soprattutto in vista di un intenso finale di stagione, con importanti obiettivi da raggiungere.

Discorso diverso per la categoria Under 14, nella quale ha preso vita una bella iniziativa condivisa con la Pallavolo Rapagnanese, schierando una formazione mista con doppio allenatore: la rossoblù Luigina Di Ventura e Paolo Viola. Partenza un po’ ad handicap per le ragazze che sono scese in campo con la denominazione Teen Angels, anche a causa dalla ovvia mancanza di intesa in campo, sia pur giocando un set fantastico finito ai vantaggi contro le serbe della Stella Rossa che poi hanno vinto il torneo.

Il paradosso è che ora saranno proprio Volley Angels e Rapagnano a scontrarsi in semifinale domenica nella Final Four territoriale di Under 14.