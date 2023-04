SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune assume due specialisti di vigilanza per la Polizia Municipale: domande di partecipazione al concorso da presentare entro l’11 maggio 2023. Segue la nota dell’Ente:

«Il Comune di San Benedetto del Tronto ha pubblicato il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due “specialisti di vigilanza” per la Polizia Municipale.

Requisiti specifici per partecipare sono il possesso di un diploma di laurea di primo livello e della patente di guida di categoria “B”, oltre che l’assenza di motivi ostativi a rivestire il ruolo di Agente di Pubblica Sicurezza.

Le domande vanno presentate entro l’11 maggio 2023.

Bando integrale e modello di domanda sono disponibili nel sito istituzionale del Comune

www.comunesbt.it (sezione “Concorsi”)».