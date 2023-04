SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 14 aprile, al Pub Medoc di San Benedetto, torna “In Art”, la rassegna letteraria e musicale giunta alla V edizione, a cura dell’associazione culturale Rinascenza e con la direzione artistica di Annalisa Frontalini.

La decima serata di In Art Winter, intitolata “La macchina delle illusioni”, con Paolo Restuccia, Giuseppe Bassi e Federica Michisanti, inizierà con Paolo Restuccia, che alle 18.30 presenterà il libro “Il colore del tuo sangue” (Arkadia Edizioni), con letture di Loredana Germani. Alle 22 ci saranno in concerto Giuseppe Bassi e Federica Michisanti, entrambi al contrabbasso, con “Double Bass Stories”. Dialogherà con gli ospiti la critica d’arte, drammaturga e scrittrice Alessandra Morelli.

Paolo Restuccia, scrittore e regista, ha pubblicato i romanzi “La strategia del tango” (Gaffi), “Io sono Kurt” (Fazi) e “Il colore del tuo sangue” (Arkadia). Cura la regia della trasmissione “Il Ruggito del Coniglio” su Rai Radio2 e ha diretto, condotto o scritto diversi programmi radiofonici Rai. Ha insegnato nel corso di Scrittura Generale dell’università La Sapienza Università di Roma e insegna Storytelling digitale e Radio all’Unisal di Roma. Ha tradotto i manuali Story e Dialoghi di Robert McKee e Guida di Snoopy alla vita dello scrittore di C. Barnaby e M. Schulz. È tra i fondatori della Scuola di Scrittura Genius, dove insegna nei laboratori di scrittura di romanzi, racconti, podcast e Storytelling digitale.

“Il colore del tuo sangue”. La giovane filmaker Greta Scacchi, mentre guarda le immagini di un video, si accorge di un dettaglio che mette in pericolo la sua vita. La ragazza è accusata di omicidio dal dirigente di Polizia Tommaso Del Re e viene trascinata in una serie di eventi che coinvolgono l’insegnante di cinema Rossella Gardini, una coppia di fratelli che ritornano dal suo passato, Farid e Anissa Akram, il piccolo Nadir, l’inquietante Ahmad, il barista Tong, mentre sullo sfondo si staglia minaccioso il Biolab, un laboratorio in cui si studiano armi chimiche e di distruzione di massa. Per Tommaso Del Re sarà ancor più difficile dipanare la matassa, ostacolato da quelle che definisce le “alte sfere”. In un susseguirsi di colpi di scena e azioni rocambolesche far emergere la verità diverrà arduo ed estremamente pericoloso.

Loredana Germani è tra i fondatori della Scuola di scrittura creativa Genius dove insegna nei laboratori sul romanzo e sui racconti. Dopo gli studi in Storia e Letteratura italiana, scrive diversi racconti autobiografici e articoli in cui descrive incontri con autori. Ha curato l’antologia di racconti “A Roma San Giovanni” (Edizioni della sera) e tiene la rubrica “Vita da scrittore” sulla rivista letteraria online “Dentro la lampada”, nella quale narra opere e aneddoti di grandi personaggi letterari. Alcuni suoi interventi su Liala e il romanzo rosa e su Dorothy Parker sono stati trasmessi dalla trasmissione Rai Radio Techetè.

Giuseppe Bassi. Contrabbassista, compositore, autore, documentarista. Inizia la sua attività concertistica nel 1988, ma a partire dal 1990 divenne assidua e costante. Studia e si perfeziona con i più grandi contrabbassisti del mondo presto ispirandosi a maestri come Ray Brown e Charlie Haden. Nella sua carriera, ha suonato con alcuni tra più grandi musicisti jazz del mondo, Nella sua carriera, ha suonato con alcuni tra più grandi musicisti jazz del mondo, tra cui: Ute Lemper, Lew Tabackin, Bill Mays, Don Friedman, Bobby Durham, John Hicks, Rashed Ali, Jed Levy, Joe Magnarelli, Helen Sung, Mark Soskin, Bill Goodwin, Billy Drummond, Greg Osby, Mal Waldron, David Liebman, George Garzone, Tony Scott , Harold Danko, Avishai Cohen, Adam Nussbaum, Sumire Kuribayashi e altri. Ha suonato e registrato con tutti i musicisti jazz più importanti e rappresentativi in Italia tra cui Enrico Pieranunzi, Dado Moroni, Roberto Ottaviano, Gegè Telesforo, Roberto Gatto, Stefano Bollani, Francesco Cafiso, Fabrizio Bosso, Gianni Basso, Dino Piana, Franco Cerri. Apprezzato anche nel mondo dello spettacolo, ha spesso suonato con Renzo Arbore. Ad ottobre 2005 si trasferisce a New York, entrando a far parte di alcuni tra I gruppi più importanti del panorama jazzistico. Tornato in patria, decide di dedicarsi totalmente alla attività concertistica. Nel 2021 Bassi ha prodotto con Moto no kai il film girato nei pressi della centrale atomica di Fukushima, dal titolo “Yomigaeru – Rivivere”, con la regia di Alessandro Trapani. Bassi ne è anche il protagonista. Attualmente suona nei progetti della attrice/cantante Ute Lemper ed è leader di una nuova band Soul-Funk con la presenza della cantante americana Joanna Teters. È co-fondatore della nuova etichetta di produzione Doppio Sugo.

Federica Michisanti, bassista e contrabbassista, ha vinto il Top jazz 2018 nella categoria nuovi talenti italiani ed il suo disco “Silent Rides” si è posizionato al settimo posto tra i migliori dischi italiani del 2018. Nel 2019 ha vinto il premio speciale Siae per l’originalità della ricerca compositiva, in seguito al quale ha suonato con il suo trio con ospite Louis Sclavis. Ha vinto il Top Jazz 2020 con il suo Horn trio, considerato il miglior gruppo italiano dell’anno, oltre ad essersi posizionata quinta tra i miglior artisti italiani dello stesso anno. Ha inciso quattro dischi a suo nome con i progetti Trioness e Horn trio, di cui l’ultimo prodotto da Parco della Musica Records. Con i suoi due trio è stata ospite di alcune trasmissioni di Radio Rai 3 e ha inoltre partecipato a prestigiosi festival sia italiani che internazionali. Ha suonato nel tour europeo 2021 nel quartetto di Dave Douglas e Franco D’Andrea, con Dan Weiss alla batteria. Ha suonato con Louis Sclavis, che farà parte del suo nuovo quartetto insieme a Michele Rabbia e Vincent Curtois. Ha collaborato con Bob Moses e Greg Burk nel loro progetto “Benign madness, profound gladness”, disco uscito nel 2019. Fa parte dell’edizione 2022 dell’Orchestra ONJGT diretta da Paolo Damiani. Collabora nei suoi progetti attuali con Nicolas Masson, Salvatore Maiore ed Emanuele Maniscalco. Nell’aprile 2016 ha partecipato alla registrazione del disco Omaggio a Janis Joplin – Jazz Corner, Jazz Italiano live alla Casa del Jazz nel quale è contenuto anche un brano da lei cofirmato. È insegnante presso il St Louis College of music di Roma.

“Double Bass Stories” è un concerto per due contrabbassi, in cui l’ascoltatore riuscirà a scorgere e comprendere le caratteristiche sonore, musicali e psicologiche dello strumento ad arco più grande dell’orchestra sinfonica e di ogni combo musicale. Il contrabbasso muove tutti i fili di ogni musica, come un regista che dispone gli attori a suo piacimento. Il repertorio è composto da musiche originali, ma anche da canzoni note e colonne sonore, e pone i due artisti di fronte ad una musica che generalmente viene interpretata dalla voce umana oppure dai cosiddetti strumenti solistici (tromba, sassofono, ecc.).

Informazioni e prenotazioni dopo le ore 18: 0735780869