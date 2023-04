ACQUAVIVA PICENA – Il Comune di Acquaviva Picena aderisce al Progetto Nazionale ”2023 Alla Scoperta delle Origini”, Anno del Turismo di Ritorno. Segue la nota dell’Ufficio Turismo e Cultura:

«Durante le Festività Pasquali e Natalizie, nei periodi in cui la tendenza è ritornare nelle case di Famiglia, l’Assessorato al turismo e cultura propone l’evento “Acquaviva Segreta”. Una visita guidata insolita alla scoperta di angoli nascosti normalmente non inseriti nel percorso alla visita del centro storico del nostro Borgo.

Chiese, curiosità, vie, angoli, aneddoti, luoghi del passato raccontati da “memorie storiche” che accompagnano i visitatori interagendo anche tra ricordi personali.

Gli Acquavivani fino alla 4° generazione che “tornano” in paese e partecipano a questi appuntamenti al termine della passeggiata saranno accolti in Comune dal Sindaco e omaggiati con un prodotto tipico Acquavivano.

Date:

Pasqua Sabato 8 aprile 2023 dalle h. 16.00

Natale Sabato 30 dicembre 2023 dalle h. 15.00

A partire dal 1° maggio tutti i compaesani residenti fuori regione o all’estero saranno accolti (previa comunicazione anticipata di almeno 7 gg.) in Comune dal Sindaco per un saluto e saranno omaggiati con un prodotto tipico Acquavivano.

Invitiamo la Cittadinanza a diffondere l’Accoglienza Acquavivana tra i Familiari che faranno loro visita durante tutto l’Anno 2023».

Per informazioni:

turismo@comuneacquavivapicena.it

Tel. 0735.764005 int. 4