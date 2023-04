SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grandi risultati nel weekend pasquale per i giovani velisti del Circolo Nautico Sambenedettese. Nella classe Optimist, la formazione rossoblù era presente alla Sailing Point Easter Regatta di Portorose in Slovenia e Giorgio Nibbi ha vinto nella categoria Under 12, piazzandosi al 66mo posto nella classifica generale che comprendeva ben 480 ragazzi provenienti da più di quindici nazioni. Bene anche Alberto Nibbi che si seleziona in flotta Silver, seguito da Carola Ricci ed Alessandro Costa in flotta Red.

Esperienza positiva anche per Lorenzo Maggitti in flotta Pearl, mentre è da sottolineare il decimo posto tra i rookie (classe 2014) di Leonardo Hiro Massi su settantadue concorrenti. Ma il Cns ha ottenuto un grande successo anche nella classe FD con la vittoria dell’Euro Cup di Marina di Carrara da parte dell’equipaggio Pincherle-Carincola. Seguono Caucci-Marinucci e i fratelli Terenzi rispettivamente in nona e dodicesima posizione al termine di una gara che ha visto impegnati diciotto agguerriti concorrenti.

Il Circolo Nautico Sambenedettese si conferma in un ottimo stato di forma, vincendo e portando in alto il nome del sodalizio e della città di San Benedetto del Tronto in Italia e all’estero. Il tutto, in attesa di poter ospitare dal 29 aprile al 1° maggio la tappa del circuito nazionale “Trofeo Optimist Italia Kinder – Joy of moving”, che porterà oltre 300 giovanissimi velisti provenienti da tutta Italia sulla Riviera delle Palme insieme ai loro accompagnatori e genitori, per un indotto in bassa stagione previsto tra le 700 e le 800 presenze turistiche».