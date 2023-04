PETRITOLI (FM) – I Vigili del fuoco di Fermo sono stati impegnati nel pomeriggio di ieri, martedì 11 aprile, per un incidente stradale verificatosi lungo la Valdaso, in frazione Valmir. All’interno del mezzo ribaltato il solo conducente, che è stato tirato fuori dal personale dei Pompieri e consegnato alle cure dei sanitari. Successivamente è stata messa in sicurezza l’intera zona interessata dall’incidente.