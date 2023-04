SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Università Bocconi incorona il Liceo Rosetti. La squadra del Debate vince il torneo nazionale. Segue la nota:

«Splendida prova del team liceale sambenedettese che, per il secondo anno consecutivo, si aggiudica il prestigioso podio della competizione nazionale, la cui premiazione si terrà 9 maggio a Milano, presso la sede dell’Università Bocconi.

Con il nome IpaziaDebateClub ispirato alla matematica, astronoma e filosofa del V secolo, Ipazia di Alessandria, simbolo della libertà di pensiero, il team del Liceo Rosetti di San Benedetto del Tronto, composto dal capitano Matteo Olivieri (5^M), Stefano Albini (5^S), Greta Bajrami (4^C), Carlo Perosa (4^D) e Giacomo M. Veccia (4^D) scalando la classifica generale, è risultato vincitore nel Torneo Nazionale di Debate a squadre #GenerazioneEU23 promosso dall’Università Bocconi, Milano.

Dopo due faticose giornate di qualifiche il 24 e il 27 marzo, su tema preparato e impromptu, che hanno visto coinvolte 44 scuole superiori di tutta Italia, i ragazzi, guidati per tutto il percorso dalla docente coach, Francesca Nanni, si sono classificati ai quarti di finale. Qui il 29 marzo gli studenti hanno vinto sulla prima scuola in classifica guadagnando la semifinale; questa, disputata e vinta il 31 marzo ha spalancato le porte alla finale che si è disputata il 4 aprile contro l’agguerrito team tutto femminile del Liceo Classico Morra Sinisgalli di Senise (PZ).

Alla squadra del Rosetti è toccato in sorte sostenere l’onere ‘contro’, sul tema preparato Questa Assemblea ritiene che la dipendenza dal gas russo debba essere superata attraverso il ricorso al potenziamento dell’energia delle fonti rinnovabili. Il dibattito, ad alto ingaggio argomentativo e confutativo, al cospetto di ben sette giudici tecnici, ha decretato la vittoria del team del Liceo Rosetti con 5 voti favorevoli sul 7. Un successo meritatissimo, frutto di tanto lavoro, impegno, ricerca, studio, strategia, incontri pomeridiani, quelli del Club di Dibattito del Rosetti e quelli in ogni occasione possibile, in presenza e on line, anche durante i viaggi di istruzione. Ma è soprattutto il successo non solo di un team di abili debaters, ma di un gruppo di veri amici impegnati nella costruzione della comune e attiva cittadinanza europea.

I ragazzi dell’IpaziaDebateClub del Rosetti hanno raccolto con entusiasmo e ottimismo la preziosissima occasione formativa che l’Università Bocconi di Milano ha voluto offrire alla scuola italiana, in collaborazione con Repubblica, con il supporto tecnico della Rete WeDebate con la scuola capofila nazionale ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio e in collaborazione con la Rappresentanza italiana della Commissione europea e dell’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, entro il PROGETTO GENERAZIONE EU, #GenerazioneEU 2023 (https://newie.unibocconi.eu/it/scuola-superiore) inteso a sensibilizzare i giovani delle scuole superiori italiane sui valori europei attraverso un percorso di avvicinamento ed esperienza di Debate.

Il progetto, articolato in tre fasi, ha previsto per le scuole aderenti, nella prima fase (novembre 2022), tre lezioni magistrali sull’Unione Europea tenute da docenti Bocconi e una lezione di introduzione al Debate; nella seconda fase (gennaio-febbraio 2023) 12 ore di Corso di formazione on line specifico sul Debate, valido anche ai fini del PCTO; nella terza fase la disputa del torneo.

Dunque si ringrazia l’Università Bocconi che ospiterà la squadra vincitrice del Liceo Rosetti, accompagnata dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Stefania Marini e dalla docente coach Francesca Nanni, il 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, nella sede del prestigioso ateneo milanese. La cerimonia di premiazione, alla presenza di Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi, vedrà la simulazione di un Debate tra le due squadre finaliste davanti alla giuria composta da un rappresentante della Commissione Europea e un rappresentante del Parlamento Europeo”».