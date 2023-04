SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Liceo Rosetti in finale nazionale: sarà Massimo Luciani, studente della classe 5 S del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto, a rappresentare le Marche alla Finale Nazionale dei Campionati di Filosofia. Segue la nota dell’Istituto:

«Per la XXXI edizione della competizione studentesca, che si terrà il 13 aprile 2023 su piattaforma digitale in modalità online, l’istituto scolastico sambenedettese non si è lasciato sfuggire l’ennesimo brillante risultato, nonostante si sia affacciato per la prima volta alla gara. Promossi dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, i Campionati (ex Olimpiadi) di filosofia, sono organizzati con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, la Società Filosofica Italiana, l’Associazione di promozione sociale Philolympia ed il supporto del Liceo “E. Duni” di Matera. La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’istruzione e del merito.

Il Liceo Scientifico Rosetti (unico a partecipare nella provincia di Ascoli Piceno) ha così seguito tutte le diverse fasi in cui i Campionati di Filosofia sono strutturati; la selezione di istituto si è tenuta il 14 marzo ed è stata valutata dalla commissione interna composta dalle professoresse Lidia Bartolomei (referente e docente di filosofia e storia), Adelia Micozzi (docente di lettere), Roberta Luzi e Gisella Speranza (docenti di filosofia e storia) che hanno selezionato due studenti per la tipologia A (Saggio filosofico in italiano): Massimo Luciani (5 S) e Alex Tafa (3 M).

La successiva selezione regionale, svoltasi il 16 marzo su piattaforma digitale in modalità online, ha individuato Massimo Luciani come finalista nazionale. La Commissione esaminatrice ha assegnato quattro tracce di diverso ambito (gnoseologico-teoretico, politico, etico, estetico), a partire da brani di filosofi. I partecipanti potevano scegliere una delle quattro tracce assegnate per lo svolgimento del loro saggio la cui produzione doveva essere curata nella problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione. La durata della prova è stata di quattro ore. La docente referente, dopo aver acquisito una specifica formazione con i relatori professori Maurizio Villani, coordinatore nazionale Commissione didattica SFI e Bianca Maria Ventura, vice presidente SFI, presidente sezione di Ancona, ha organizzato due incontri formativi laboratoriali della durata di due ore ciascuno in vista dei campionati con il supporto e la condivisione del percorso con la docente Gisella Speranza.

Un traguardo importante per Massimo Luciani e per l’intero Liceo Rosetti la cui Dirigente, Stefania Marini, sottolinea la valenza formativa di tutte le attività del PTOF che in questi anni, accresciute nel numero e nell’articolazione disciplinare, continuano a mettere in luce potenzialità, abilità e competenze degli alunni».