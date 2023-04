SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Basse temperature a San Benedetto, il Sindaco proroga di 14 giorni il periodo di accensione dei riscaldamenti. Segue la nota del Comune:

«In considerazione delle basse temperature che si registrano in questi giorni, il sindaco Antonio Spazzafumo ha disposto con ordinanza la proroga di 14 giorni a partire dal 12 aprile del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento in tutto il territorio comunale.

Il provvedimento ricorda che la media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non deve superare i 17 gradi, con un grado di tolleranza, per gli opifici industriali ed artigianali e i 19 °C, sempre con un grado di tolleranza, per gli edifici residenziali, adibiti ad attività sportive e/o ricreative, commerciali, uffici, luoghi di culto e scuole».