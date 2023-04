SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato scorso è andata in scena la quarta giornata del Campionato Italiano a squadre di Padel di Serie B con le formazioni femminili e maschili del Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto del Tronto impegnate rispettivamente in trasferta e in casa.

Vittoria delle ragazze nella difficile trasferta sul campo delle milanesi del Padel Factory: a Tribiano netto 3-0 del CT Maggioni negli incontri a squadre di Battisti-Grymalska, Fede-Cini e Cini-Battistini. Non è andata bene, invece, per la formazione maschile che nella gara interna viene superata, al termine di un incontro molto equilibrato, per 2-1 dalla formazione romana dell’Eur Sporting Club. Sconfitte per Cocciò-Miccini (con quest’ultimo non in perfette condizioni), vittoria in tre set per Paoletti-Rosetti e infine sconfitta per il duo Melchiorre-Gabrielli 64 75 nell’incontro decisivo.

Appuntamento con il prossimo turno del Campionato Italiano di Serie B di Padel fissato per questo sabato con le ragazze che affronteranno in casa al Maggioni alle ore 10 il Mima Mare Pineta, mentre la formazione maschile dovrà vedersela in trasferta in Piemonte alle ore 11 contro il TC Alba di Diano d’Alba.