ANCONA – La Regione Marche sta per pubblicare alcuni bandi volti a sostenere gli investimenti nella riqualificazione delle imprese del settore del commercio. Nel dettaglio, i bandi in uscita finanziano:

– Progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali (dotazione finanziaria 2,4 milioni di cui 300.000 euro per Comuni sotto i 5.000 abitanti). Si potranno presentare le domande dal 13 aprile al 9 giugno 2023;

2) Riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (dotazione di € 200.000,00). Domande da presentare dal 27 aprile al 30 giugno 2023;

3) Progetti per la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina (dotazione € 100.000,00); Domande da presentare dal 1° giugno al 24 luglio 2023.

4) Progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche (dotazione € 200.000). Domande da presentare dal 27 luglio al 6 ottobre 2023.

Per domande e bandi integrali consultare l’area www.commercio.marche.it

“Si tratta di incentivi interessanti per chi ha in programma di effettuare migliorie nella propria attività – dice l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni – per cui suggerisco di tenere d’occhio il sito della Regione dedicato al commercio e valutare attentamente le opportunità che vengono offerte”.