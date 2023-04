GROTTAMMARE – Il Rotaract club di San Benedetto del Tronto è lieto di invitarvi alla seconda edizione dell’evento pasquale “Karatu”, che si terrà domenica 16 aprile alle 12,30 presso il ristorante “Sabya Beach” di Grottammare.

Uno squisito pranzo di pesce e il karaoke vi aspettano per un pomeriggio all’insegna del relax e del divertimento. Il costo è di 35€. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione “L’Armadio dei Piccoli”, che si occupa di raccolta e smistamento di vestiti, articoli e materiali per l’infanzia e bambini 0-14 anni. Per partecipare, occorre compilare il modulo di iscrizione al seguente link: https://forms.gle/iMPQhsUjkrP7ABa87

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: rotaractclubsbt@gmail.com

333 990 5822 Lucrezia Ruggieri

320 161 6162 Martina Gasparrini