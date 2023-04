SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vittorio Guidotti ha telefonato in redazione, anche tramite Watts App, per comunicare quanto segue:

«Io stamattina dovrei incontrarmi con il capo della Polizia Municipale. Per far presente quello che io ritengo uno scandalo: un uomo dei Vigili, quando è in abito civile va staccando locandine pubblicitarie di mia proprietà e con tanto di permesso nelle chiese, locandine per viaggi per Medugorje. È un vigile conosciutissimo. Di solito il pubblico ufficiale deve far rispettare le leggi e dare esempio, questa persona addirittura il giorno di Pasqua toglieva locandine per mettere le sue. Ovvio questo accade perché io porto gente a Medugorje non a scopo di lucro. E lui forse solo per quello?

Comunque io questo già l’ho denunciato, su consiglio dei Carabinieri, per furto. Io vado 5 o 6 volte l’anno perché credo alla Madonna di Medugorje, e dal momento che conosco tutte le comunità, tutti i sacerdoti, tutti i vescovi, porto la gente in pellegrinaggio.

Io faccio pagare 320 euro: i prezzi sono aumentati dopo la Pandemia, ma un prezzo così per 6 giorni non si trova da nessun’altra parte, proprio perché non c’è lucro. Anzi, a varie persone del gruppo ho detto: se arriviamo a 50 persone, abbasserò la quota da 320 a 300 euro»