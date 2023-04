TERAMO – Incidente a Teramo, lungo la SS150, nei pressi del bivio per Forcella: ferite 4 persone, sul posto Vigili del Fuoco e Sanitari del 118. Segue la nota:

«Poco prima di mezzanotte di domenica 9 aprile, i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo hanno effettuato un intervento per un incidente stradale avvenuto nel comune di Teramo, sulla SS150 nei pressi del bivio per Forcella. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una BMW Serie 1 e una Chevrolet Orlando che a causa del violento impatto sono rimaste gravemente danneggiate. Una delle due auto ha impattato contro un palo dell’illuminazione pubblica abbattendolo. In ognuna delle due auto si trovavano un uomo e una donna che, a causa dei traumi riportati, sono stati soccorsi dal personale sanitario in collaborazione con i Vigili del Fuoco. I quattro infortunati sono poi stati trasportati presso l’ospedale di Teramo con due autoambulanze del 118 di Teramo e della Croce Rossa. Al termine dell’intervento i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e il palo divelto. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri di Teramo e Castelnuovo Vomano per i rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico veicolare che è rimasto bloccato per tutta la durata delle operazioni di soccorso».