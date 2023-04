FERMO – Carabinieri impegnati nel contrasto ai furti: 4 i soggetti denunciati. Segue il comunicato dell’Arma fermana:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nel corso delle festività Pasquali, i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno attuato specifici servizi nell’ambito di un piano di controllo straordinario di tutto il territorio, mirato a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare il fenomeno dei reati predatori e specificatamente quello dei furti. L’attività dei militari si è concentrata nelle zone di quei centri che negli ultimi tempi sono stati più esposti al fenomeno ed ha consentito di fornire risposte concrete alla richiesta di sicurezza da parte della cittadinanza.

In particolare a Porto San Giorgio i militari della Stazione Carabinieri, in collaborazione con quelli della Stazione di Fermo hanno identificato e denunciato per tentato furto in concorso tre cerignolani poco più che ventenni, tutti già noti per precedenti di polizia. I tre, che già pochissimo tempo fa erano stati protagonisti del tentativo di furto di un’autovettura con la tecnica della sostituzione della centralina, sono stati nuovamente identificati quali autori di analogo tentativo di furto ai danni di una Golf di un residente. I tre malviventi inoltre sono stati attentamente monitorati dall’Arma dei Carabinieri di Fermo e fatti fermare sull’autostrada, da una pattuglia della Polstrada di Pescara su specifiche indicazioni fornite dai Carabinieri.

Analogamente i Carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e in particolare quelli del Nucleo Radiomobile hanno rinvenuto in un terreno incolto un fucile da caccia calibro 12 e relativo munizionamento, accertato essere provento di furto in abitazione avvenuto poco tempo fa a Montegiorgio. L’arma e le munizioni sono state sequestrate.

Ancora a Porto San Giorgio i Carabinieri di quella Stazione hanno individuato e denunciato per furto aggravato un trentenne del posto, già noto per altri precedenti, il quale pochi giorni prima si era reso protagonista del furto di un portafogli, temporaneamente lasciato incustodito sul ripiano di un bancomat della “Carifermo”, da un residente. Il portafogli conteneva tutti i documenti identificativi del malcapitato nonché varie carte di credito e tessere bancomat e circa 250 € in contanti. La refurtiva è stata fortunatamente recuperata e restituita all’avente diritto. L’attenzione dell’Arma nel contrastare questo tipo di reati resta alta e si invitano i cittadini a segnalare comportamenti anomali che possono essere riconducibili a tentativi di furti quali segnalazioni di soggetti sconosciuti che si aggirino con fare sospetto nei parcheggi o nei pressi dei piccoli centri abitati».