ANCONA – Dopo che il Pd ha nominato l’ex direttore sanitario dell’Inrca Claudio Maria Maffei coordinatore del gruppo di lavoro tematico sulla Sanità, gli abbiamo chiesto i motivi che lo hanno spinto ad accettare l’incarico.

“Me lo ha chiesto Chantal Bomprezzi, nuovo segretario regionale del Partito Democratico, ho accettato nella speranza di essere utile nel tentativo di avvicinare la cultura politica a quella tecnica. Io credo che ce ne sia un grande bisogno. Non di me, ma di questa maggiore vicinanza. Conto di farlo con serietà di impegno e indipendenza di giudizio. Certo arrivo con una bella età al mio primo impegno di natura politica, ma ora o mai più. Per il resto continuerò a fare quello che ho sempre fatto in questi anni: ragionare, condividere, proporre. Il momento per la nostra sanità è drammatico e se posso dare una mano ho un valido motivo per provarci. Sono come sempre a disposizione di tutti per fornire materiali, appunti e dati e per raccogliere idee, problemi e possibili soluzioni”

Riviera Oggi e Piceno Oggi hanno conosciuto il dottor Maffei più volte personalmente e, come tutti, abbiamo sempre apprezzato i suoi numerosi consigli su come andrebbe ristrutturata la Sanità marchigiana che, finora, ha salvaguardato gli interessi elettorali a discapito della salute dei cittadini.

Per rendere meglio l’idea pubblichiamo il suo video intervento, (CLICCA QUI PER VEDERLO) nel quale non usa mezze parole per spiegare dove il governo regionale sta portando la nostra Sanità, con un Piano che ritiene letteralmente un disastro.

Oltre le frasi che abbiamo sintetizzato nel titolo “Operazione politicamente cinica, non onesta”, vogliamo evidenziare frasi come “Una tempesta perfetta si sta abbattendo sulle Marche”, “Ignora i problemi facendo credere che non esistono, con scelte totalmente scorrette”.

Riferendosi al numero di ospedali (14 contro i 10 del Piano Nazionale): “Sulle strutture sanitarie fa finta che i vincoli non ci sono: si vuole far entrare un piede 46 in una scarpa 40”.

Ascoltatelo con attenzione perchè, anche per la Sanità anzi di più, vale la pena di “perdere” qualche minuto del tempo che noi tutti spesso dedichiamo ad aspetti molto più frivoli e sicuramente meno importanti della nostra salute.

Fa anche riferimenti alla scarsità di personale che appare ancora però come una battaglia persa in partenza e spiega perché. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)