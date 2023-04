SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ già in vigore dal 7 Aprile l’ordinanza del Sindaco Antonio Spazzafumo, esposta lo stesso giorno in Albo Pretorio. L’ordinanza dovrebbe essere stata trasmessa anche allle Associazioni di categoria e ai Presidenti dei Comitati di quartiere.

Periodo di Vigenza:

La presente ordinanza ha efficacia nel periodo intercorrente tra il 7 aprile e il 6 maggio 2023

È vietato su tutto il territorio cittadino:

dalle ore24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo:

– il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico

– la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica.



Al Centro:

Nell’area delimitata a Nord da via Manzoni, a Sud dal Torrente Albula, ad Ovest dalla Statale 16, a Est da tutta l’area portuale e del Molo Sud (come in figura)

E’fatto divieto in tutti i giorni della settimana dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno successivo:

– di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto in qualsiasi contenitore;

– di vendere per asporto bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico;

– È vietato collocare erogatori ovvero spillatori di bevande alcoliche alla spina nelle aree date in concessione (dehor) e comunque all’esterno dei locali di esercizio

– Restano fermi i vigenti regolamenti comunali recanti norme in materia di inquinamento acustico e di limiti massimi di esposizione al rumore

E’ Consentito:

All’interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne date in concessione, resta consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nelrispetto delle misure di sicurezza. E’ sempre fatta salva la vendita con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto.

È fatto altresì obbligo:

–di vigilare, anche attraverso personale qualificato, all’interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione, sul rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti della presente ordinanza;

– di assumere ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento, all’interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione.

– di promuovere una campagna di sensibilizzazione sull’educazione al bere

– di provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi nonché di assicurare la presenza permanente in misura adeguata di presidi

igienico sanitari e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti

– Salvo impedimenti di carattere oggettivo, nell’orario di chiusura dell’esercizio, a rendere inutilizzabili da parte di eventuali passanti gli arredi, tavoli,

sedie e ombrelloni, presenti all’esterno dei locali, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone

Di seguito l’ordinanza completa.

Originale Ordinanza Sindacale N. 000005 data 06/04/2023