SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un altro riconoscimento per il cortometraggio sociale “Anna“, interamente girato a Grottammare e tra gli short movie indipendenti più premiati ed apprezzati in Italia nella stagione 2022- 2023.

Mercoledì 5 Aprile, presso l’ aula Giulio Cesare in Campidoglio a Roma, nell’ambito della XVI edizione della prestigiosa kermesse “Albero Andronico“, “Anna” ha ricevuto un diploma di merito speciale per la categoria cinema. Frutto della genialità del regista Vincenzo Palazzo e dell’intuizione dell’ associazione Artistic Picenum, che ha visto in Grottammare e le sue bellezze una location ideale per le riprese del film, questo lavoro, dedicato alla tematica sociale dell’ Alzheimer e magistralmente interpretato da Daria Morelli con la partecipazione del noto fumettista Angelo Maria Ricci, è riuscito in 1diciotto mesi a catturare l’interesse della critica cinematografica nazionale e di RaiCinema, aggiudicandosi ben quindici riconoscimenti, tra cui il premio Mazzei, il premio Tulipani di Seta e Artelesia, l’ accredito nelle piattaforme Prime e WeShort, che hanno reso visibile Grottammare nel mondo.

L’ Artistic Picenum continuerà il suo lavoro di promozione a livello nazionale, sempre a fianco del regista Palazzo, con il suo ultimo lavoro ” L’ ultimo saluto“, già tradotto in lingua inglese, che affronta la tematica della violenza di genere e che vede la partecipazione di Lea Mornar e Clizia Fornacier.