SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente tra due utilitarie in via Balilla, soccorsa una donna. Lo scontro è avvenuto alle 11.30 circa all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII: l’impatto tra le due auto (una Fiat Punto e una Smart ForFour) non è stato violento, ma una donna è stata soccorsa dall’ambulanza. Sul posto anche i Vigili Urbani, per i rilievi del caso.