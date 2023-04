ASCOLI PICENO – Il Presidente Loggi saluta il nuovo Comandante dei Vigili Del Fuoco: sinergia e collaborazione negli ambiti di competenza. Segue la nota:

«Il Presidente della Provincia Sergio Loggi ha ricevuto il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ing. Daniele Centi, nell’ambito di una serie di colloqui tra i rappresentanti delle istituzioni locali per sviluppare sinergie e collaborazione.

Si è trattato di un incontro proficuo e cordiale nel quale sono stati approfonditi, nelle rispettive competenze, temi e problematiche del territorio in materia sicurezza, gestione di situazioni di emergenza e forme di prevenzione a tutela dell’incolumità pubblica.

“I Vigili del Fuoco costituiscono un presidio fondamentale e un punto di riferimento per la comunità locale – evidenzia il Presidente Loggi – ringrazio dunque il Comandante Centi per il lavoro sempre attento e puntuale del comando provinciale piceno e del distaccamento territoriale e rinnovo l’impegno a favorire ogni possibile forma di collaborazione nell’ambito delle funzioni fondamentali della Provincia”».