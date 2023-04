MONTEPRANDONE – Si chiama “Salvo, storia dell’Arma e di un Eroe”, lo spettacolo conferenza che parla di legalità e dell’uomo Carabiniere portato in scena dall’associazione “Il Rompibolle” che venerdì 14 aprile si terrà presso l’Auditorium del Centro Pacetti di Monteprandone.

Doppio appuntamento al mattino per gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Carlo Allegretti” e alle ore 21 aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso gratuito. L’evento è sostenuto dal Comune di Monteprandone e gode del Patrocinio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

E’ un’occasione unica per poter riflettere sulla legalità in modo diverso, è una conferenza inframezzata da tanta musica, un momento dedicato all’Arma dei Carabinieri, un modo per conoscere l’Uomo che indossa la divisa.

Tra un intervento e l’altro si esibirà la band formata da componenti dell’Associazione “Il Rompibolle” che accompagnerà il cantante Carl Fanini, disco d’argento 1991 nel Regno Unito.

L’associazione si è distinta in questi ultimi quindici anni per la solidarietà e per la divulgazione di messaggi positivi e di utilità sociale. Gli spettacoli sono originali sia nei testi che nelle canzoni e sono stati scritti da Paola Olivieri in collaborazione con Pasqualino Palmiero.

Dal 2018 l’associazione porta in scena il musical “da Salvo – Usi obbedir tacendo e tacendo morir”, dedicato alle forze dell’ordine ed in particolare all’Arma dei Carabinieri e dal 2019 lo spettacolo/conferenza “Salvo, storia dell’Arma e di un Eroe” che tratta il tema della legalità e presenta l’Arma dei Carabinieri con particolare attenzione alla figura di Salvo D’Acquisto, eroe e martire della Seconda Guerra Mondiale.