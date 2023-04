NOTARESCO – Le parole di mister Ciampelli dopo la sconfitta di misura del Savini.

Ciampelli: “Oggi volevamo fare risultato per confermare la salvezza e magari cercare qualcosa in più. Ci sono stati alcuni episodi dubbi ma non ci attacchiamo a questo. Il Notaresco non merita la posizione in classifica che ha, i miei ragazzi hanno fatto una buona partita. Questa è una stagione complicata, stiamo facendo un campionato di spessore. Nelle ultime quattro partite inizia un altro campionato, conterà chi avrà più motivazioni”.