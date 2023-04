MARONE 6 Puntuale nelle uscite. Non può nulla sul gol con un tiro potente sotto al sette di Carrà, sfortunato sul raddoppio di Cecconi.

MAUTHE 5,5 Spesso sbaglia appoggi semplici e non è attento in fase difensiva. Non supporta mai l’azione d’attacco in sovrapposizione.

CONSON 5 Troppo distratto, troppi errori di disattenzione e manca di lucidità. È bravo a giocare d’anticipo ma viene messo in difficoltà da Drolé.

AGOSTINONE 6 Il più ordinato della linea difensiva. Interviene pulito in chiusura e non commette errori gravi.

LUZZETTI 5,5 Fa poche discese sulla corsia e poche volte riesce a trovare il fondo per il cross. Nel primo tempo fa buona guardia a Niang ma cala fisicamente nel secondo. Esce al 39′ st per Murati.

FAVO 5,5 Bene nei contrasti dove fa prevalere il fisico. Disputa un primo tempo sufficiente ma nella seconda frazione di gara si vede poco e niente.

ANGIULLI sv Organizza il gioco e cerca sempre di cambiare lato per allargare le maglie granata. Purtroppo un guaio fisico, come detto da mister Manoni nel post-gara, lo costringe a fermarsi al 18′ pt e viene sostituito da Tassi.

PROIA 5,5 Forse non al top della condizione e l’espulsione di Cardella non gli facilita il compito, spesso viene duplicato in marcatura e l’azione offensiva si interrompe, complice anche il mancato supporto dei propri compagni. Al 24′ st esce per fare spazio a Feliz.

VISCARDI 6 Provato come esterno d’attacco al posto dello squalificato Vita. Non è il suo ruolo naturale e non ha la caratteristica principale di saltare l’uomo come potrebbe averla l’11 rossoblu. Apprezzabile l’impegno e l’assist per il gol di Marras.

CARDELLA 4,5 Nel primo tempo si sacrifica molto per la squadra e fa salire i propri compagni. A cinque minuti dall’inizio del secondo tempo si fa cacciare. Espulsione forse esagerata? Ma da come ho osservato l’arbitro è stato mandato da qualche parte.

MARRAS 7 Il ragazzo che ultimamente sta facendo la differenza. Creare qualche pericolo sulla sua fascia ma nel secondo tempo è costretto a fare reparto praticamente da solo e i lanci dalla difesa rossoblu non lo aiutano affatto. Riprende per un momento la partita sfruttando l’assist di Viscardi.

Dalla panchina

TASSI 6,5 Al 18′ pt sostituisce Angiulli. Gioca con grande personalità e fa quasi sempre la scelta migliore. Peccato per la botta rimediata che al 33′ st lo costringe al cambio per Del Moro.

FELIZ 5,5 Prende il posto di Proia. Si vede poco e non compie giocate da segnalare in modo particolare.

DEL MORO sv Gioca gli ultimi minuti subentrando a Tassi.

MURATI sv Entra nel finale al posto di Luzzetti.

Allenatore

MANONI 5,5 Una gara sicuramente non facile contro una delle squadre candidate ad entrare e a fare bene nei play-off. Il primo tempo non ha regalato emozioni particolari, ritmi lenti ma le due squadre hanno creato qualche occasione, forse la perdita di Angiulli ha penalizzato i rossoblu sotto il punto di vista del gioco. Nella seconda frazione c’è la volontà di voler provare a vincere la gara ma il cartellino rosso di Cardella complica ulteriormente la situazione. Nonostante lo svantaggio iniziale i rossoblu reagiscono e sfruttano bene un calcio piazzato e riescono a riacciuffare la partita. Nel finale c’è la beffa e gli errori di distrazione in difesa oggi sono un po’ troppi. Dopo tanto tempo torna a rilasciare dichiarazioni in sala stampa. Renzi non ha mantenuto l’ennesima promessa?