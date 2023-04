NOTARESCO – Tutto pronto al “Savini” per Notaresco-Porto d’Ascoli.

NOTE

Giornata di sole, ma ventilata. Campo in buone condizioni.

FORMAZIONI

NOTARESCO (4-3-3): Shiba, Campestre (04), Gurini (’03), D’Aloia (01), Pezzi, Gelsi, Bartoli, Forcini (03), Romano, Scimia (75′ Di Renzo), Defendi (60′ Cardinali). All. Alessandro Bruno. A disp. Borsellini, Cantarini, Nurcja, Cancelli, Mercado, Babaj, Marrancone.

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Zoboletti (05), Sensi, Rovinelli (02, 65′ Verdesi), Pasqualini (75′ Sowe), Rossi, D’Alessandro (50′ Spagna), Pietropaolo (03, 70′ Parolisi), Battista, Buonavoglia (01, 65′ Petrini), Napolano. All. Davide Ciampelli. A disp. Finori, Evangelisti, Clerici, Fratini.

ANGOLI 3-4

AMMONITI Campestre (N) Cardinali (N)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

6′ Prima occasione per i padroni di casa. Forcini dal limite calcia col destro, palla di poco fuori.

9′ Altra occasione per il Notaresco, Romano da buona posizione mette a lato di testa, ma era tutto fermo per fuorigioco.

10′ VANTAGGIO NOTARESCO: corner di Pezzi, Gelsi colpisce in area tutto solo e di testa fa 1-0.

14′ Primo corner per il Pda, che prova una reazione dopo un primo quarto d’ora difficile. Tocco corto per Battista che si guadagna una punizione.

15′ Napolano calcia sulla barriera.

20′ Punizione dall’out di destra per il Pda. Napolano crossa in mezzo per D’Alessandro che di testa mette alto.

27′ Destro di Forcini dai 20 metri. Testa blocca.

30′ Altro fallo del Notaresco, stavolta su Napolano a centrocampo. Ma l’arbitro non estrae cartellini.

34′ Destro di Scimia da buona posizione, Testa si rifugia in angolo con un gran riflesso.

36′ Napolano cerca di abbassarsi per legare il gioco a centrocampo, ma così la squadra resta senza punte.

41′ Bel blitz di Buonavoglia che recupera palla e innesca Battista, sterzata in area di rigore ma destro debole tra le braccia di Shiba.

43′ Ora provano ad alzare il pressing gli orange. Mancino di Pasqualini alle stelle.

45′ Altro fallo gratuito del Notaresco a centrocampo su Rossi. L’arbitro continua coi richiami verbali.

45′ Finisce il primo tempo, senza recupero.

SECONDO TEMPO

46′ GRAN PUNIZIONE DI NAPOLANO: distanza notevole, 35 metri, ma gran destro che costringe Shina a rifugiarsi in angolo.

50′ PARATA DI SHIBA: Battista entra in area da sinistra, mette in mezzo per Rossi che ha sui piedi un rigore in movimento, ma spara addosso a Shiba.

51′ Destro a giro alto di Battista, sembra avere un piglio diverso il Pda in questa ripresa.

52′ Punizione dai 25 metri per il Notaresco, Gelsi mette alto.

54′ Primo cambio per Ciampelli. Fuori D’Alessandro dentro Spagna.

55′ Ripartenza abruzzese, Defendi costringe Testa ad un’altra gran parata.

60′ Rovinelli di testa mette sfiora la traversa con una gran girata.

65′ Angolo guadagnato da Battista. Nulla di fatto sugli sviluppi.

70′ Cross di Napolano troppo lungo per tutti.

73′ Ciampelli le prova tutte. Dentro anche Sowe per Pasqualini.

75′ Battista cade in area, proteste degli orange ma non c’è rigore secondo l’arbitro.

78′ Destro di Sowe sopra la traversa.

83′ Destro di Rossi dal limite. Alto.

85′ Cross di Verdesi per Sowe che mette alto da buona posizione.

89′ Ci prova anche Sensi, che ora gioca centravanti. Sinistro alto.

90′ Contropiede sprecato dal Notaresco che in 2 contro zero non riesce a calciare in porta.

90’+3′ Finisce qui, il Pda esce sconfitto dal Savini per 1-0.