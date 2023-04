COLLI DEL TRONTO – Il Padiglione Raffaello dell’Hotel Casale di Colli del Tronto ospiterà dal 14 al 16 aprile la Marche Tattoo Convention 2023, novità assoluta per la nostra regione, organizzata da Oriana Simonetti, titolare dell’agenzia Oriana Grandi Eventi di San Benedetto.

All’attesa convention parteciperanno oltre 70 artisti dei tattoo, provenienti da tutta Italia e da tante nazioni europee come Inghilterra, Svizzera, Romania, Francia, e tante altre e tra loro saranno presenti artisti con recensioni stellari, che riescono a trasformare una porzione del corpo in un’opera d’arte. Per scoprire i loro nomi basta visionare il profilo Instagram dell’evento (https://www.instagram.com/marche_tattoo_convention/) e molti di loro hanno previsto uno sconto speciale, riservato solo per quest’evento, per tutti coloro che vorranno farsi fare un tatuaggio nel corso della convention.

Lo spettacolo è arricchito da eventi coinvolgenti come il motoraduno delle Harley Davidson delle Marche, una performance di burlesque, musica rock, musica country, Body Painting con campioni mondiali provenienti anche dagli Stati Uniti, ma anche spettacoli medievali e vichinghi, dimostrazioni di MMA con il campione Paolo Anastasi e gare di braccio di ferro con i campioni europei guidati da Marco Fioravanti. Non mancherà nemmeno la presenza di stand con Street Food e birre artigianali per completare una manifestazione accattivante.

Il tema centrale dei tre giorni, però, sarà sempre il mondo dei tattoo, con tantissimi stand e con il contest serale per premiare i tattoo più apprezzati. I biglietti d’ingresso sono disponibili su Ciaotickets al link https://www.ciaotickets.com/…/marche-tattoo-convention…, ma è possibile acquistare i tagliandi anche direttamente all’ingresso.

Venerdì 14 alle ore 12 gara con il Toro Meccanico (aperta ai più coraggiosi) e all’esterno del padiglione musica Rock e Country con Ubby Dj. Alle 13, musica con Patrik B.Dj e Simone M dj, mentre alle 17.30 ci sarà lo spettacolo di burlesque. Alle 19 sfileranno in passerella modelle/i per il Body Painting) e vestiti con costumi creativi con la premiazione del miglior artista di Body Painting. Alle 20 esibizione del gruppo country Wild Angels (parte esterna del padiglione) e fino alle 22 ci sarà la sfilata dei tattoo eseguiti, con la premiazione dei più belli.

Sabato alle 12 via alla gara con il Toro Meccanico (aperta ai più coraggiosi) e alla musica Rock e Country con Ubby Dj e alle 13 spazio a Patrik Dj, mentre il gruppo country Wild Angels si esibirà nella parte esterna del padiglione. Alle 14 ci sarà la gara di braccio di ferro professionale con i “Lupi Marchigiani” e alle 17.45 dimostrazioni di MMA, con i professionisti nazionali della Icore_mma. Alle 19 tornano in passerella le modelle/i del Body Painting e i vestiti con costumi creativi con premiazione del miglior artista di Body Painting. Dalle ore 20 alle 22 sfilata dei tattoo eseguiti (intervallata dallo spettacolo di burlesque) seguita dalla premiazione dei più belli.

Domenica si inizia alle 12 con la gara con il Toro Meccanico (aperta ai più coraggiosi), musica con Ubby Dj, Patrick B Dj e Simone M Dj e alle 13 spazio al gruppo country Wild Angels (parte esterna del padiglione). Alle 14 gara di braccio di ferro professionale con i “Lupi Marchigiani” e alle 16:30 si potrà assistere a uno spettacolo medievale. Alle 17.45 tornano le dimostrazioni di MMA, con i professionisti nazionali della Icore_mma e alle 18.45 spettacoli con il fuoco seguiti alle 19 dalla sfilata delle modelle/i del Body Painting e dei vestiti con costumi creativi, con premiazione del miglior artista di Body Painting. La conclusione avverrà con la sfilata dei tattoo eseguiti e la premiazione dei più belli.

Organizzazione: agenzia Oriana grandi eventi – Tel. 347-2629136.